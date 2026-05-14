눈 주변 단순 멍인 줄 알았는데, 골절?…코 세게 풀면 악화

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 눈을 부딪혀 생긴 멍은 단순한 타박상으로 여기기 쉽다. 하지만 겉으로는 멀쩡해 보여도 눈 주변 뼈에 골절이 숨어 있는 경우가 적지 않다. 부상 직후에는 심한 부어 뼈의 함몰이나 변형이 잘 드러나지 않고, 시력 역시 일시적으로 정상처럼 느껴져 이상을 놓치기 쉽다.

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눈 주위는 피하 조직이 비교적 느슨하고 혈관이 풍부해 다른 신체 부위보다 부기가 심하고 빠르게 나타난다. 부기는 외상 후 48~72시간 사이에 가장 심해지는 경우가 많고, 이후 서서히 가라앉으면서 초기에 가려져 있던 안구함몰이나 얼굴 비대칭이 관찰될 수 있다.

세란병원 성형외과 고효선 과장은 "안면골절을 모르고 지나치는 경우는 생각보다 많은데, 단순 멍처럼 보이거나 부기만 있고 심한 통증이 없어 초기 증상이 가벼울 수 있기 때문"이라며 "한쪽 눈을 무의식적으로 덜 사용하게 되면 복시나 시야 문제를 늦게 인지하기도 한다"고 설명했다.

문제는 방치로 끝나지 않는다는 점이다. 눈 아래쪽 뼈는 부비동인 상악동과 맞닿아 있어, 골절이 발생하면 코 안과 눈 주변 조직 사이에 비정상적인 통로가 형성될 수 있다. 이 상태에서 코를 세게 풀면 압력 변화로 골절 범위가 더 넓어질 수 있다. 또한 코를 강하게 들이마실 경우, 부비동 내 공기나 세균이 골절 틈을 통해 눈 주위 조직으로 이동해 감염으로 이어질 위험도 있다.

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아울러 기압 변화가 큰 비행기 탑승 역시 주의가 필요하다. 항공기 이착륙 과정에서 발생하는 압력 변화가 부비동과 골절 부위에 영향을 주면서 통증과 상태를 악화시킬 수 있어, 골절이 의심되는 경우에는 탑승 전 전문의 상담을 받는 것이 바람직하다.

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세란병원 성형외과 고효선 과장은 "안와 골절이 발생했을 때 눈을 세게 누르거나 비비면 안 되며, 안구 손상이 동반된 경우 무리하게 렌즈를 제거하다 추가 손상이 생기므로 의료진의 도움을 받아야 한다"고 설명했다.

고효선 과장은 "눈 주변을 세게 부딪혔다면 지금 당장 불편하지 않더라도 CT 촬영을 통해 골절 여부를 확인하는 것이 안전하다. 복시, 눈이 들어간 느낌(함몰)이 있고 멍이 심하게 퍼진다면 꼭 검사를 받는 것을 권장한다"고 조언했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com