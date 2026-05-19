한화그룹·KAIST 공동 주최 '우주의 조약돌', 6월 12일까지 5기 참가자 모집

◇'우주의 조약돌' 5기 모집 포스터. 사진제공=한화그룹

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한화그룹과 KAIST가 공동주최하는 미래형 우주인재 육성 프로그램 '우주의 조약돌'이 '대한민국을 위한 우주 기술'을 주제로 6월 12일까지 5기 참가자를 모집한다.

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'우주의 조약돌'은 청소년들이 미래 우주인재로 성장할 수 있도록 지원하는 교육 프로그램으로, 전국 중학교 1·2학년 학생이라면 누구나 지원할 수 있다.

2022년 시작된 '우주의 조약돌'은 지난 4기까지 '달 탐사', '화성 탐사', '지구를 위한 우주기술', '태양계 밖으로의 탐사'를 주제로 약 130명의 수료생을 배출했다.

참가 학생들은 KAIST 항공우주공학과 교수진과 석·박사 멘토들의 지도 아래 KAIST에서 실제 진행하는 팀 프로젝트와 같은 방식으로 '주제선정 → 논리구체화 → 결과도출'에 이르는 과정을 주도적으로 수행하게 된다.

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1차 전형은 에세이 심사이고,토론 및 면접으로 구성된 2차 전형을 통과한 30명의 학생이 최종 선발된다. 지원은 한화 스페이스 허브 홈페이지를 통해 가능하다.

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최종 선발된 학생들은 7월 인문학 컨퍼런스를 시작으로 12월까지 6개월간 팀별 우주 미션 프로젝트를 수행하고, 내년 1월 연구성과 발표와수료식을 진행하게 된다. 수료생들에게는 KAIST 총장 명의 수료증, KAIST 영재교육원 수강 기회, KAIST 멘토링 등의 혜택이 제공되며, 기수 간 네트워킹 및 후속 프로그램 참여 기회도 주어진다. 특히 수료생들에게는 해외 우주기관을 탐방하면서 대한민국의 우주산업을 이끌어나갈 미래의 인재로서의 꿈을 구체화할 수 있는 기회가 제공된다.

한화 관계자는 "'우주의 조약돌'은 글로벌 기업들의 미래 각축장이 될 우주사업에서 국가 경쟁력을 키우기 위한 한화그룹 차원의 사회공헌 사업"이라며 "기업의 경쟁력은 결국 인재에서 시작된다고 보고, '한국판 스페이스X'의 주역이 될 우주과학 인재들을 육성함으로써 국가 경쟁력, 글로벌 경쟁력 강화에 이바지하겠다"고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com