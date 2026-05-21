"내 취향은 머스터드와 케첩"…교황에게 날아든 핫도그 정체?

20일(현지시각) 바티칸 성베드로 광장에서 열린 알현 행사 때 교황 레오 14세가 날아든 핫도그 모양의 봉제 인형을 받으려 하고 있다. EPA연합뉴스

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국 출신 교황 레오 14세(70)가 자신에게 날아든 핫도그 모양의 인형을 받으려는 모습이 포착돼 화제다.

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이는 자신의 핫도그 취향을 직접 공개한 후 한 신자가 던진 것이다.

더 타임스 등 외신들에 따르면 20일(현지시각) 바티칸 시국 성 베드로 광장에서 열린 일반 알현이 끝날 무렵, 한 신자가 던진 핫도그 모양의 봉제 인형이 교황 레오 14세에게 날아들었다. 아쉽게도 잡는 데는 실패한 것으로 알려졌다.

앞서 교황이 자신의 선호하는 핫도그 타입을 밝힌 후 이 같은 일이 벌어졌다.

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교황은 최근 바티칸에서 신자들과 만난 자리에서 "머스터드와 케첩을 넣은 핫도그를 좋아한다"고 말하면서 친근한 면모를 드러냈다.

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그는 평소 미국식 음식에 대한 애정으로도 잘 알려져 있으며, 일부 가톨릭 신자들은 교황이 좋아하는 시카고 피자를 드라이아이스에 담아 바티칸까지 보내기도 한 것으로 전해졌다.

최근 바티칸 외부에서 열린 만남에서는 한 신자가 "시카고 출신인 만큼 역사상 어떤 교황보다 핫도그를 많이 먹어봤을 것"이라고 농담을 건넸다. 이에 교황은 웃으며 "머스터드만 넣는다"고 답했다가 곧바로 "머스터드와 케첩"이라고 정정해 주변의 웃음을 자아냈다.

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한편 교황은 올해 초에도 의외의 패션으로 온라인에서 큰 관심을 받았다.

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그의 삶을 다룬 다큐멘터리 예고편 속에서 성직복 차림에 흰색 나이키 운동화를 신은 모습이 공개되면서 '스타일 아이콘'이라는 반응까지 나왔다.

영상 속 운동화에는 나이키의 상징 로고가 선명하게 드러났고, 이를 본 네티즌들은 "역대 가장 멋진 교황"이라는 반응을 쏟아냈다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com