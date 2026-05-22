알츠하이머 치매·혈관성 치매 차이?, 갑자기 걸음걸이 이상하다면…

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[스포츠조선 장종호 기자] 치매는 단순히 알츠하이머만을 뜻하지 않는다.

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가장 흔한 알츠하이머병 외에도 뇌혈관 손상으로 발생하는 혈관성 치매 등 다양한 유형이 존재하며, 원인과 증상, 진행 양상 역시 서로 다르다. 특히 혈관성 치매는 전체 치매의 약 15~20%를 차지하는 주요 질환으로, 평소 혈관 건강 관리가 예방의 핵심으로 꼽힌다.

◇알츠하이머 치매와 혈관성 치매 차이는?

알츠하이머 치매와 혈관성 치매는 모두 기억력 저하를 유발하지만 원인부터 다르다.

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알츠하이머 치매는 뇌세포에 비정상적인 단백질이 쌓이며 신경세포가 서서히 손상되는 질환이다. 특징은 증상이 아주 천천히 진행된다는 점이다. 처음에는 단순 건망증처럼 시작하지만, 시간이 지나며 길 찾기와 계산, 판단력까지 점차 떨어질 수 있다.

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혈관성 치매는 뇌혈관이 막히거나 터지면서 뇌조직이 손상돼 생기는 치매다. 즉 뇌경색이나 뇌출혈과 같은 혈관 문제가 원인이다. 고혈압, 당뇨병, 고지혈증, 흡연과 같은 혈관 위험인자가 중요한 영향을 준다. 알츠하이머 치매와 다르게 증상이 갑자기 또는 계단식으로 악화되는 경우가 많다.

세란병원 신경과 김진희 과장은 "알츠하이머 치매 환자의 가족들은 같은 질문 반복, 최근 일을 기억 못하는 기억력 저하를 가장 먼저 느낀다. 초기에는 성격 변화보다 깜빡깜빡하는 것이 두드러진다"며 "반면 혈관성 치매 환자는 멍한 모습과 판단력 저하, 집중력 감소, 걸음 느려짐과 같은 변화를 먼저 보이는 경우가 많다"고 설명했다.

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◇집중력 저하·걸음걸이·감정 변화 유심히 살펴야

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혈관성 치매는 뇌혈관 손상이 실제로 있었는지, 그 손상이 인지기능 저하와 관련있는지를 종합적으로 확인해야 한다. 인지기능검사와 뇌영상검사가 중요한데, 주로 뇌 MRI로 오래된 뇌출혈, 미세혈관 손상 등을 확인할 수 있다. 실제 환자에서는 알츠하이머병과 혈관성 치매가 함께 있는 경우도 많다.

김진희 과장은 "혈관성 치매는 생활습관 관리가 매우 중요하며 혈압, 혈당, 콜레스테롤 관리를 통해 악화를 늦출 수 있다. 특히 금연과 운동, 뇌경색 재발 예방은 매우 중요하다"며 "혈관성 치매는 갑작스러운 변화와 혈관 위험인자가 중요한 단서다. 가족이 이상을 먼저 발견하는 경우가 많기 때문에 집중력 저하, 걸음걸이 및 감정 변화 등을 유심히 살펴야 한다"고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com