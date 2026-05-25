LG전자 올레드 TV, 글로벌 시장서 호평…북미·유럽 등 14개국서 평가 1위 올라

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LG전자의 올레드 TV가 글로벌 시장에서 호평을 받고 있다.

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25일 LG전자에 따르면 북미와 유럽, 호주 등 14개국의 소비자매체 TV 성능 평가에서 1위에 올랐다. 각 국가 소비자매체들은 제조사로부터 제품을 제공받지 않고 시중에 판매되는 제품을 구매해 독립적이고 공정한 방식으로 평가를 진행한다. 현지 소비자들의 신뢰도가 높고 실제 구매 판단에 큰 영향을 미치는 지표로 꼽힌다.

미국 소비자매체 '컨슈머리포트(Consumer Reports)'의 최근 TV 성능 평가에서 LG 올레드 TV는 70형 이상, 65형, 55~60형, 46~52형에서 최고점을 받았다. 65형 LG 올레드 에보 AI는 HDR 성능이 매우 인상적이고 어떤 자리에서도 화질 저하가 거의 없는 뛰어난 시야각을 갖췄다고 호?했다.

영국의 소비자매체 '위치?(Which?)'는 65형 LG 올레드 에보 AI에 최고점을 부여했다. 화질에 대해서는 몇 시간이고 칭찬할 수 있을 정도로 현존 최고 수준의 OLED TV 중 하나라고 평가했다. 4K 화질과 뛰어난 HDR 표현, 풍부하면서도 정확한 색 표현이 인상적이라고도 전했다. 포르투갈 소비자매체 '데코 프로테스테(DECO PROteste)'는 55형 LG 올레드 에보 AI에 대해 "뛰어난 화질뿐만 아니라 풍부하고 선명한 사운드, 낮은 전력 소비까지 갖춘 완성도 높은 제품"이라고 전했다. 북미와 유럽 외에도 호주 소비자매체 '초이스(CHOICE)'는 65형 LG 올레드 에보 AI의 우수한 사용자 인터페이스, 디테일과 균형감이 뛰어난 화질, 섬세한 음질 등을 장점으로 꼽으며 최고점을 줬다.

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LG전자의 LG 올레드 TV는 지난해에도 14개국 소비자매체 평가서 1위를 기록한 바 있다. 밝은 실내에서도 일관된 고화질을 제공하는지를 평가해 OLED TV 중에서도 차원이 다른 시청 경험을 제공하는 점 등에서 높은 점수를 받았다. 어떤 시청환경과 콘텐츠라도 뛰어난 화질을 구현한다는 것이다. 초고속 응답성을 바탕으로 한 최적의 게임경험 등도 긍정적으로 평가했다. 이충환 LG전자 디스플레이사업부장(부사장)은 "LG 올레드 TV의 앞선 기술력으로 프리미엄 TV 시장을 지속 선도해 나갈 것"이라고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com