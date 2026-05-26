청소년 불법도박 근절 위해 학교 교육·지역축제 캠페인 전개

경륜경정총괄본부가 지난 21일, 광명경찰서와 함께 광명고등학교를 찾아 청소년 불법도박 예방 교육 및 캠페인을 실시했다. 사진제공=국민체육진흥공단

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서울올림픽기념 국민체육진흥공단(이사장 하형주) 경륜경정총괄본부가 광명경찰서, 광명고등학교와 함께 청소년 불법도박 예방과 건전한 여가문화 확산을 위한 교육 및 캠페인을 성공적으로 진행했다고 밝혔다.

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경륜경정총괄본부는 지난 21일 광명고등학교에서 전교생 880명을 대상으로 '찾아가는 학교 청소년 불법도박 근절 교육 및 캠페인'을 실시했다. 최근 청소년 불법도박 문제가 사회적 문제로 떠오르는 가운데 학교·경찰·공공기관이 협력해 예방 활동을 펼쳤다는 점에서 의미를 더했다.

이날 교육에서는 전문 상담사가 참여해 불법도박의 정의와 유형, 실제 사례와 폐해, 중독의 위험성과 예방법 등을 설명했다. 특히 청소년 도박문제 선별검사(CAGI)를 활용해 학생들이 스스로 위험성을 점검할 수 있도록 했으며, 신고 및 상담 방법, 치료 지원 제도 등에 대한 안내도 함께 이뤄졌다.

또한 교육 종료 후에는 전교생이 참여한 가운데 불법도박 근절 서약과 도박문제 인식도 및 교육만족도 조사가 진행됐고, 하교 시간에는 경륜경정총괄본부 임직원과 경찰, 교사들이 함께 교문 주변에서 불법도박 근절 캠페인을 전개했다.

경륜경정총괄본부가 지난 23일 광명시 청소년의 달 기념행사 '오월의 난장'을 찾아 건전홍보 캠페인을 벌였다.사진제공=국민체육진흥공단

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이어 지난 23일에는 광명시 청소년의 달 기념행사인 '오월의 난장'과 연계한 건전 홍보 캠페인도 진행했다. 광명시 청소년수련관과 한내천, 소하상업지구 일대에서 열린 이번 행사에는 청소년과 시민 등 약 4천 명이 참여했다.

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경륜경정총괄본부는 행사장 내 체험부스에서 자전거 가상주행 체험을 운영해 과몰입 예방과 건강한 여가문화 형성을 유도했다. 또한 QR코드를 활용한 과몰입 자가진단(CPGI)과 불법도박 근절 서약 프로그램을 운영해 참가자들이 도박 문제의 위험성을 자연스럽게 인식할 수 있도록 했다. 이와 함께 불법도박 근절 문구를 활용한 다트 게임 등 참여형 프로그램도 마련해 청소년과 시민들이 쉽고 친근하게 예방 메시지를 접할 수 있도록 구성했다.

경륜경정총괄본부 관계자는 "청소년 불법도박은 단순한 호기심이나 일탈을 넘어 학업과 건강, 미래까지 위협할 수 있는 심각한 문제"라며 "앞으로도 경찰, 학교, 지역사회와 협력해 청소년들이 불법도박의 위험성을 올바르게 인식하고 건강한 여가문화를 형성할 수 있도록 지속적으로 예방 활동을 확대해 나가겠다"라고 전했다.

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이원만 기자 wman@sportschosun.com