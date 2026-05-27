"화장실 표지판이 왜 이래?"…남자 손이 여자치마를 든 그림 '공분'

사진출처=더우인

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 한 음식점 화장실 문에 부적절한 표지판이 설치돼 논란이 일고 있다.

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업주는 누군가 몰래 붙여놓은 것이라며 경찰에 신고했다.

펑파이신문 등 중국 매체들에 따르면 최근 현지 SNS에 후난성 창사시의 한 식당 화장실 표지판 사진이 게시된 후 네티즌들의 비난이 빗발쳤다.

공개된 사진 속 표지판은 남녀 화장실 표시를 변형한 형태였다.

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남성이 손으로 여성의 치마 일부를 들고 있는 듯한 모습에 여성은 고개를 기울인 디자인으로 제작돼 있었다.

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온라인에서는 "부적절한 성적 암시가 담겼다", "공공장소에 어울리지 않는 디자인"이라는 비판이 이어졌다.

식당 직원은 "우리도 전혀 모르고 있었다"며 "확인해 보니 화장실 안에 총 4개가 붙어 있었고, 현재는 모두 제거했다"고 말했다.

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업주는 "장사하는 사람이 일부러 이런 저급한 실수를 할 이유가 없다"며 "이번 일로 가게 이미지에 큰 피해를 입었다"고 주장했다.

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식당 측은 누군가 악의적으로 표지판을 붙여놓은 것으로 보고 경찰에 신고한 상태다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com