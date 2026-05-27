순천향대천안병원, 119구급대원 심뇌혈관질환 교육…"골든타임 확보 중요"

[스포츠조선 장종호 기자] 순천향대학교 부속 천안병원이 119구급대원들의 현장 대응 역량을 높이는 노력을 지속적으로 하고 있다.

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순천향대천안병원 충남권역심뇌혈관질환센터(센터장 윤석만)는 26일 오후 병원 제1강당에서 충남 소속 119구급대원을 대상으로 심뇌혈관질환 교육을 실시했다.

이번 교육은 심뇌혈관질환에 대한 구급대원의 이해를 높이고, 응급환자 발생 시 신속하고 전문적인 응급의료서비스를 제공할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.

오후 1시부터 5시까지 진행된 교육은 충남 유일의 국가 지정 충남권역심뇌혈관질환센터 주관으로 진행됐으며, 현장 대응 역량 강화를 위한 다양한 강의로 구성됐다.

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주요 교육 내용은 ▲심뇌혈관질환 환자의 초기 응급처치(응급의학과 이한유 교수) ▲심전도의 이해 및 기본 사례 분석(심장내과 이승진 교수) ▲뇌졸중의 진단과 치료(신경외과 윤석만·신경과 정두신 교수) 등이다.

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윤석만 센터장은 "심근경색이나 뇌졸중 같은 심뇌혈관질환은 골든타임 확보가 환자의 생명과 예후를 좌우하는 만큼 초기 대응이 매우 중요하다"면서, "이번 교육이 119구급대원들의 현장 대응 역량을 높이고, 생명을 지키는 데 도움이 됐기를 바란다"고 말했다.

한편, 119구급대원 대상 심뇌혈관질환 교육은 지난 19일에 이어 올해 두 번째로 실시됐다. 충남권역심뇌혈관질환센터는 지역 내 심뇌혈관질환 예방과 치료 수준 향상을 위해 전문인력 교육, 대국민 홍보, 예방관리 사업 등 다양한 활동을 지속적으로 추진하고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com