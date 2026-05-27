이준호, 신라면세점 홍보모델 발탁…글로벌 마케팅 강화

◇지난 21일 서울신라호텔에서 진행된 신라면세점 홍보모델 배우 이준호 위촉식에서 안재호 신라면세점 판매지원팀장(상무 왼쪽)과 홍보모델 이준호가 기념사진을 촬영하고 있다. 사진제공=신라호텔

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배우 이준호가 글로벌 고객 공략 강화에 나선 신라면세점의 새로운 홍보모델로 발탁됐다.

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신라면세점은 배우 진영, 박형식과 K-팝 그룹 엔싸인(n.SSign), 에이티즈(ATEEZ) 등 다양한 K-콘텐츠 아티스트를 홍보모델로 선정하며 글로벌 팬덤 기반 마케팅을 강화하고 있다.

지난 21일 이준호의 소속사인 오쓰리콜렉티브(O3 Collective)와 업무협약을 체결한 신라면세점은 해외에서 인지도가 높은 한류 아티스트와 함께 브랜드 경쟁력을 강화하고 해외 고객 유치에 나선다는 계획이다.

드라마와 영화를 통해 국내외에서 탄탄한 연기력과 대중성을 인정받고 있는 이준호는 신뢰감 있는 이미지로 아시아권 MZ세대 사이에서 높은 인지도를 얻고 있으며, 최근 글로벌 OTT 플랫폼을 통한 콘텐츠 흥행으로 해외 팬층을 확대하며 한류 대표 배우로 자리매김하고 있다.

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신라면세점은 신규 모델 선정 기념 SNS 이벤트를 시작으로 배우 이준호와 함께 다양한 온·오프라인 마케팅 활동과 콘텐츠를 선보이고, 글로벌 고객과의 접점을 지속 확대해 나갈 계획이라고 밝혔다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com