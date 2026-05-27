"흡연, 척추·관절 건강도 위협"…주변 조직 약화에 수술 후 회복도 더뎌

AI 생성 이미지

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 5월 31일은 세계보건기구(WHO)가 지정한 '세계 금연의 날'이다.

Advertisement

보건복지부·질병관리청의 '국민건강통계'에 따르면 2024년 우리나라 성인 현재흡연율은 16.7%이며, 남성은 28.5%로 여전히 높은 수준이다. 흡연은 폐암, 만성폐쇄성폐질환, 심혈관질환의 위험 요인으로 잘 알려져 있지만, 그 영향은 호흡기와 심혈관계에만 머물지 않는다. 담배 속 유해물질은 혈관을 수축시키고 조직으로 가는 산소 공급을 감소시켜 뼈·연골·힘줄·인대 등 척추와 관절 주변 조직의 건강에도 악영향을 줄 수 있다.

강북힘찬병원 정형외과 이광원 원장은 "뼈와 관절은 혈류와 산소 공급, 세포 재생 과정이 원활해야 건강하게 유지된다"며 "담배 속 니코틴과 일산화탄소 등 유해물질은 미세혈관 순환을 방해하고 조직의 산소 이용률을 떨어뜨려 뼈와 관절 주변 조직을 약하게 하고 골절이나 수술 후 회복에도 불리하게 작용할 수 있다"고 설명했다.

◇담배 속 유해 물질, 척추·관절 건강에도 악영향

Advertisement

담배 연기에는 니코틴과 일산화탄소를 비롯해 여러 독성물질과 발암물질이 포함돼 있다. 이들 성분은 폐와 기관지에만 작용하는 것이 아니라 혈액을 타고 전신으로 퍼져 혈관, 뼈, 근육, 관절 주변 조직에도 영향을 줄 수 있다. 흡연은 혈액순환과 산소 공급을 방해하는 방식으로 척추와 관절 건강에 악영향을 미친다. 니코틴은 말초혈관을 수축시키고, 일산화탄소는 혈액의 산소 운반 능력을 떨어뜨린다. 이 과정이 반복되면 뼈와 관절 주변 조직이 필요한 산소와 영양을 충분히 공급받기 어려워진다.

Advertisement

또한 흡연은 산화스트레스와 염증 반응을 증가시켜 연골세포와 콜라겐 대사에도 영향을 준다. 연골은 한 번 손상되면 스스로 회복되는 능력이 제한적인 조직이다. 여기에 흡연으로 인한 염증 환경이 지속되면 연골세포의 기능이 떨어지고, 관절 주변 조직도 손상에 취약해질 수 있다. 힘줄과 인대 역시 콜라겐 섬유가 치밀하게 배열돼야 탄성과 강도를 유지하는데, 흡연은 콜라겐 합성과 재형성 과정에 불리하게 작용해 관절을 지탱하는 조직의 질을 떨어뜨릴 수 있다.

뼈 건강도 예외가 아니다. 뼈는 끊임없이 낡은 뼈를 흡수하고 새 뼈를 만드는 대사를 반복한다. 이 과정에서 조골세포가 충분히 기능해야 골량이 유지된다. 그러나 흡연은 조골세포 기능과 골형성 과정을 방해하고, 장기적으로 골밀도 저하와 골다공증 위험을 높이는 요인이 될 수 있다. 골밀도가 낮아지면 작은 충격에도 손목, 고관절 골절이나 척추 압박골절이 발생할 가능성이 커진다.

Advertisement

◇척추·관절 수술 앞뒀다면 '금연'…회복 위한 치료 전략

Advertisement

흡연은 척추와 관절질환의 치료 결과에도 영향을 줄 수 있다. 2022년 국제학술지 'Brain and Spine'에 발표된 논문에서는 흡연이 퇴행성 척추질환, 특히 요추부 퇴행성 척추질환의 주요 위험요인이라고 설명했다. 흡연자는 척추질환으로 수술이 필요할 가능성이 더 높고, 수술 후 상처 치유 합병증, 통증 증가, 회복 지연, 수술 만족도 저하와도 관련성이 있는 것으로 나타났다.

수술 환자에게는 흡연의 영향이 더 직접적으로 문제가 된다. 골절이나 척추유합술처럼 뼈가 다시 붙고 안정화돼야 하는 치료에서는 혈류와 산소 공급, 염증 조절, 세포 재생이 모두 중요하기 때문이다. 2021년 국제학술지 'EClinicalMedicine'에 실린 논문에서는 골절 치료 후, 흡연자 그룹의 불유합률(뼈가 제대로 붙지 않는 비율)이 비흡연자 그룹보다 유의하게 높았고, 수술 4주 전부터 금연한 환자는 지속 흡연자보다 수술 후 상처 감염률이 낮았다. 또 2025년 척추유합술 관련 메타분석에서도 흡연자는 척추유합술 후 가관절증, 즉 뼈가 제대로 붙지 않는 상태를 겪을 가능성이 비흡연자보다 유의하게 높은 것으로 보고됐다.

따라서 척추·관절 수술을 앞둔 환자라면 금연은 선택 사항이 아니라 회복을 위한 치료 전략에 가깝다. 수술 직전 며칠만 줄이는 것보다 수술 전 최소 4주 이상 금연하고, 수술 후 뼈와 연부조직이 회복되는 기간에도 금연을 유지하는 것이 바람직하다. 전자담배나 가열담배 역시 니코틴 노출과 혈관 수축 가능성이 있어 안전한 대체재로 보기 어렵다.

부평힘찬병원 신경외과 서병선 원장은 "관절이나 허리, 목 통증이 반복되는 흡연자는 단순히 진통제나 물리치료에만 의존하기보다 생활습관 요인을 함께 살펴야 한다"며 "특히 골절 치료 중이거나 척추·관절 수술을 계획하고 있다면 금연 여부가 회복 속도와 치료 결과에 영향을 줄 수 있으므로, 주치의와 상담해 수술 전후 금연 계획을 세우는 것이 좋다"고 조언했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com