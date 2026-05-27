코리아세븐, '2026 공정거래 자율준수 강화 선포식' 개최…체계적 CP 도입·선언

◇5월 26일 서울 천호동 코리아세븐 본사에서 개최된 '2026 공정거래 자율준수 강화 선포식'. 사진제공=코리아세븐

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편의점 세븐일레븐을 운영하는 코리아세븐이 지난 26일 서울 천호동 본사에서 '공정거래 자율준수 강화 선포식'을 개최했다.

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전국 임직원들이 대면 및 화상회의 방식으로 참여한 이번 선포식은 공정거래 주요 위반 사례 및 기존 코리아세븐이 해오고 있는 컴플라이언스(Compliance, 법률, 규제 등 기업의 자율 준수 및 자체 감시) 활동들에 대해 임직원과 공유하고 자율준수 프로그램 의지를 표명하는 식순으로 진행됐다.

코리아세븐이 도입을 공식화한 '자율준수 프로그램(CP, Compliance Program)'은 기업이 공정거래 관련 법규를 준수하기 위해 자체적으로 제정·운영하는 내부 준법 시스템이다. 코리아세븐은 체계적인 CP 도입과 선언을 통해 내부 준법문화를 확정하고 감독기관, 파트너사, 가맹점사업자 등 이해관계자에 대한 신뢰성을 확보한다는 방침이다. 특히 법규 및 지침 등 규칙을 준수할 때 조직과 임직원이 보호받을 수 있음을 공유하고 규칙 위반에 대한 책임 역시 모두에게 있다는 점을 강조했다.

코리아세븐은 이번 선포식을 기점으로 'CP 도입 의지의 대·내외 표명'과 '실효성 있는 CP 운영 기반 마련'이라는 두 가지 핵심 목표를 달성하고 한층 강화된 준법경영 프로세스를 확립해 나갈 계획이다. 이를 위해 연내 공정거래 활동 우수자 표창 및 지속적인 CP 캠페인을 전개해나갈 예정이다.

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명승민 코리아세븐 컴플라이언스부문장은 "이번 공정거래 자율준수 선포식은 임직원 모두가 원칙과 기준을 준수하는 준법문화를 체화하고, 대내외 신뢰도를 한 단계 끌어올리는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 철저한 자율준수 프로그램 운영과 선제적인 교육 지원을 통해 더욱 투명하고 공정한 거래 환경을 조성하고 상생 경영을 실천하겠다"고 강조했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com