달리는 차 밖으로 머리 내밀었다가 참변…어린 아들 목격 '끔찍'

사진출처=나고야TV

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[스포츠조선 장종호 기자] 일본에서 주행 중인 차량 밖으로 머리를 내밀었던 20대 여성이 철도 고가교 아래 벽면에 충돌해 숨지는 사고가 발생했다. 당시 차량을 운전한 친구는 음주 상태였던 것으로 드러나 경찰에 체포됐다.

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나고야TV 등 일본 매체들에 따르면 지난 28일 오전 8시 30분쯤 기후현 가사마쓰정의 한 주차장 인근에서 21세 여성 A가 의식을 잃은 채 발견됐다.

곧바로 병원으로 이송됐지만 머리에 치명적인 손상을 입은 상태였으며, 약 9시간 동안 응급 치료를 받았지만 끝내 숨졌다.

경찰 조사 결과, 그녀는 친구인 21세 여성 B가 운전하는 차량의 조수석에 타고 있었다. 당시 차량에는 A의 어린 아들도 함께 탑승해 있었던 것으로 확인됐다.

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사고는 차량이 철도 고가교 아래 도로를 지나던 중 발생했다. A는 주행 중 창문 밖으로 머리와 상체 일부를 내밀고 있었고, 이 과정에서 고가교 측면 벽과 강하게 충돌한 것으로 조사됐다.

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충격 직후 A는 의식을 잃었고, 운전자 B는 차량을 세운 뒤 상태를 확인 중이었다.

당시 현장을 목격한 시민들이 구조대에 신고한 것으로 알려졌다.

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사고 당시 차량 뒷좌석에 타고 있던 A의 어린 아들은 다행히 다치지 않은 것으로 전해졌다.

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현장에 출동한 경찰은 운전자 B를 상대로 음주 측정을 실시했고, 혈중알코올농도가 법정 기준치를 초과한 사실을 확인했다. B는 경찰 조사에서 운전 전 술을 마신 사실을 인정했다.

경찰은 음주운전 혐의로 B를 체포했으며, 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com