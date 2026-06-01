GKL사회공헌재단, 고령서 '지역상생 볼런투어' 성료

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GKL사회공헌재단이 경상북도 고령 일대에서 진행한 'GKL 지역상생 볼런투어'를 성료했다고 1일 밝혔다. GKL 지역상생 볼런투어는 자원봉사(Volunteer)와 관광(Tour)을 결합한 사회공헌형 프로그램이다.

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GKL사회공헌재단에 따르면 GKL지역상생 볼런투어에는 고령문화관광재단, 고령군종합자원봉사센터가 함꼐 했고 관광업계 종사자 및 관광 관련 전공 대학생을 대상으로 지난 5월 30일부터 31일까 진행됐다. 참가자들은 고령 개실마을에서의 농가일손돕기, 고령군종합자원봉사센터와 연계한 지역 환경정화 활동 등 지역사회 연계 봉사활동을 진행하며 지역 관광 문화를 체험했다. 대가야박물관과 지산동 고분군 등 지역 대표 관광지를 방문, 가야금 체험도 경험했다.

GKL사회공헌재단은 "고령문화관광재단 간 'GKL 얼라이언스' 업무협약 체결 이후 추진된 첫 협력 사업"이라며 "지역상생 볼런투어는 참가자들이 지역과 교류하며 관광과 자원봉사의 가치를 함께 체험할 수 있도록 기획된 프로그램인 만큼 지역과 연계한 다양한 사회공헌 활동을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com