GKL사회공헌재단, 고령서 '지역상생 볼런투어' 성료

GKL사회공헌재단이 경상북도 고령 일대에서 진행한 'GKL 지역상생 볼런투어'를 성료했다고 1일 밝혔다. GKL 지역상생 볼런투어는 자원봉사(Volunteer)와 관광(Tour)을 결합한 사회공헌형 프로그램이다.
GKL사회공헌재단에 따르면 GKL지역상생 볼런투어에는 고령문화관광재단, 고령군종합자원봉사센터가 함꼐 했고 관광업계 종사자 및 관광 관련 전공 대학생을 대상으로 지난 5월 30일부터 31일까 진행됐다. 참가자들은 고령 개실마을에서의 농가일손돕기, 고령군종합자원봉사센터와 연계한 지역 환경정화 활동 등 지역사회 연계 봉사활동을 진행하며 지역 관광 문화를 체험했다. 대가야박물관과 지산동 고분군 등 지역 대표 관광지를 방문, 가야금 체험도 경험했다.
GKL사회공헌재단은 "고령문화관광재단 간 'GKL 얼라이언스' 업무협약 체결 이후 추진된 첫 협력 사업"이라며 "지역상생 볼런투어는 참가자들이 지역과 교류하며 관광과 자원봉사의 가치를 함께 체험할 수 있도록 기획된 프로그램인 만큼 지역과 연계한 다양한 사회공헌 활동을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com