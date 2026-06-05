광동제약, '2026 무한도전 Run with 쿠팡플레이' 현장 이벤트 진행

◇광동제약이 '2026 무한도전 Run with 쿠팡플레이' 현장 이벤트를 진행한다. 이미지제공=광동제약

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광동제약이 '2026 무한도전 Run with 쿠팡플레이(이하 무한도전 Run)'에 공식 협찬사로 참여한다.

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오는 7일 서울 마포구 문화비축기지에서 열리는 '무한도전 Run' 참가자들은 '무한도전'의 상징인 추격전을 도심형 레이스로 재현한다. '경찰과 도둑' 콘셉트로 팀을 나눠 기록 경쟁을 펼치게 되는데, 현장에는 박명수, 정준하, 하하, 광희를 비롯해 가수 바다, 이적, 십센치(10CM) 등 다양한 아티스트가 참여할 예정이다.

광동제약은 참가자들에게 사전 발송되는 레이스팩 구성품으로 수분과 활력을 동시에 채울 수 있는 '비타500 이온킥 제로'를 제공하며, 완주팩으로 '비타500 메시지 에디션'을 증정한다.

한편 행사 당일에는 '일찍 와주길 바라' 현장 이벤트도 운영한다. 행사장 입장 순서에 따라 비타500 메시지 에디션과 비타500 이온킥 제로를 증정하며, 현장 추첨 이벤트도 함께 진행할 예정이다.

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광동제약 관계자는 "무한도전 Run 참가자들이 레이스와 공연, 현장 이벤트를 함께 즐기며 색다른 추억을 만들 수 있기를 바란다"고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com