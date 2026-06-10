음주운전 단속에 도주, 악어 공격받아…"달아나면 야생동물이 경찰 도와"

사진출처=뉴욕포스트

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국에서 음주운전이 의심된 남성이 경찰 단속을 피해 늪지대로 도주했다가 악어의 공격을 받고 결국 체포되는 황당한 사건이 발생했다.

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뉴욕포스트 등 미국 매체들에 따르면 지난 7일(현지시각) 루이지애나주에서 40세 남성 빅터 리바스는 경찰 검문을 피해 도주하던 중 늪지에서 악어와 맞닥뜨렸다.

리바스는 악어에게 팔을 물렸지만 가까스로 몸싸움 끝에 벗어났고, 부상을 입은 채 더 깊은 늪지로 달아났다. 그러나 경찰 드론의 추적을 끝내 피하지 못하고 체포됐다.

경찰은 SNS를 통해 "음주 상태에서 운전하지 말고, 경찰을 피해 달아나지도 말며, 특히 루이지애나 늪지에 숨지 말라"며 "야생동물이 법 집행을 돕게 될 수도 있다"고 풍자 섞인 경고 메시지를 남겼다.

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경찰에 따르면 리바스는 난폭 운전을 하던 중 콘크리트 방호벽을 들이받아 차량 타이어가 파손됐다.

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사고 목격자의 신고에 출동한 경찰은 리바스의 차량을 정차시켰지만, 그는 곧바로 차에서 내려 달아났고, 고가도로 아래 늪지대로 뛰어들었다.

경찰이 추적에 나섰지만 그는 더 깊은 늪지로 도망쳤고, 그 과정에서 악어와 마주쳤다. 공개된 보디캠 영상에는 리바스가 악어와 몸싸움을 벌이는 장면도 담겼다. 리바스는 병원으로 이송돼 생명에는 지장이 없는 수준의 치료를 받았으며, 현재 음주 상태 운전과 공무집행 저항 혐의로 기소됐다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com