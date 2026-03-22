[부음]'한국 유도 영웅' 박종학 전 국가대표 감독 향년 68세로 별세
|
|
|박종학 전 유도 국가대표 감독. 스포츠조선DB
[스포츠조선 나유리 기자]한국 유도 역사상 최초로 세계선수권 금메달리스트인 '한국 유도 영웅' 박종학 전 유도 국가대표 감독이자 청주대학교 명예교수가 향년 68세의 나이로 별세했다.
'유도 황제'로 불렸던 박종학 명예교수는 지난 21일 숙환으로 타계했다. 그는 1981년 네덜란드 마스트리히트에서 열린 세계유도선수권대회 남자 71kg급에서 한국 유도 사상 첫 금메달을 획득하며 한국 유도를 세계 정상 반열에 올려놓은 전설적인 인물이다.
현역 은퇴 후에는 지도자로서 더욱 빛나는 업적을 남겼다. 국가대표 코치와 감독을 역임하며 1996년 애틀랜타 올림픽 금메달리스트 전기영(용인대 교수), 2000년 시드니 올림픽 은메달리스트 조인철(용인대 교수), 2012년 런던 올림픽 금메달리스트 송대남 등 수많은 세계적 스타들을 길러내며 한국 유도의 전성기를 이끌었다.
고인은 모교인 청주대학교에서 교수로 재직하며 후진 양성에 힘썼으며, 대만 유도 국가대표팀 총감독을 맡아 대만 유도의 수준을 한 단계 끌어올리는 등 국제무대에서도 지도력을 인정받았다.
빈소는 청주시 하나장례식장 5층 402호실, 발인은 24일 오전 6시30분이다. 장지는 강서동 선영.
나유리 기자 youll@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.