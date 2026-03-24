"봄날, 핑크빛 탁구여신" 신유빈, 무인 스포츠 브랜드 '짱탁구장'과 광고모델 계약[공식발표]

[스포츠조선 전영지 기자]탁구스타 신유빈이 무인 스포츠 브랜드 '짱탁구장'과 광고모델 계약을 체결했다.
신유빈 소속사 매니지먼트 GNS는 24일 "신유빈이 주식회사 제이엘에스가 운영하는 무인 스포츠 브랜드 '짱탁구장'과 광고모델 계약을 체결하고, 기존 무인시스템 탁구대의 디자인에서 리뉴얼된 '큐브 탁구대'를 선보인다"고 밝혔다.
짱탁구장은 신유빈의 긍정적이고 에너지 넘치는 스포츠 스타의 이미지가 브랜드의 프리미엄 스포츠 컨셉트와 시너지를 낼 것으로 기대하고 있다. 특히 이번 모델 계약과 함께 신유빈의 상큼 발랄한 이미지를 반영한 '핑크 큐브 컨셉트 탁구대'도 론칭한다. 해당 탁구대는 기존 스포츠 공간과 차별화된 감각적인 디자인을 적용해 매장을 찾는 고객들에게 색다른 경험을 제공하는 동시에 사진 촬영 및 SNS 공유를 유도하는 콘텐츠로도 활용될 예정이다.
신유빈(왼쪽)과 주식회사 제이엘에스 조가비 대표.
이번 계약을 통해 신유빈은 광고 촬영을 비롯해 매장 브랜딩, 온·오프라인 마케팅, 굿즈 제작 등 다양한 짱탁구장은 24시간 무인 운영 시스템과 로봇탁구 기술을 기반으로 한 스포츠 엔터테인먼트 공간으로, 젊은 층을 중심으로 빠르게 확산되고 있다. 또한 매장 디자인, 결제 시스템, 고객 동선 및 유입 구조, 체험형 콘텐츠, 신유빈 시그너처 탁구 라켓 및 굿즈 구성까지 새롭게 정비해, 고객의 방문 경험과 재방문율을 동시에 높이는 방향으로 시스템을 고도화하고 있다. 신유빈은 향후 광고 촬영을 비롯해 매장 브랜딩, 온·오프라인 마케팅, 굿즈 제작 등 다양한 활동에 참여할 예정이다. .
신유빈은 "누구나 쉽고 편하게 탁구를 접할 수 있는 짱탁구장의 모델로 함께하게 돼 기쁘다. 탁구대 앞에서 느끼는 기분 좋은 에너지가 짱탁구장을 찾는 모든 분들에게도 전해질 수 있도록 함께 노력하겠다"고 소감을 전했다.
제이엘에스 관계자는 "신유빈 선수와의 협업과 큐브 탁구대 런칭을 통해 짱탁구장을 보다 프리미엄한 스포츠 브랜드로 성장시키고, 고객들에게 단순한 운동 공간이 아닌 '즐기는 스포츠 공간'으로 자리매김할 계획"이라며 "향후 다양한 콘텐츠와 마케팅, 운영 시스템 고도화를 통해 가맹점의 실질적인 매출 상승에도 기여할 수 있도록 하겠다"고 말했다. 전영지 기자 sky4us@sportschosun.com