"뉴진스 찐팬X유퀴즈 출연 신기" '최다메달러' 스마일리 김윤지의 특별한 기자회견..."최초보다 기대되는 선수로 기억되고싶다"[패럴림픽 MVP 기자회견 현장]

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[올림픽회관(서울)=스포츠조선 전영지 기자]"최초의 선수도 좋지만, 계속 성장하는 선수, 앞으로가 기대되는 선수가 되고 싶습니다."
'스마트 & 스마일 몬스터' 김윤지(20·BDH파라스-한체대)가 미래를 향한 또렷한 청사진을 밝혔다. 김윤지는 26일 서울 송파구 올림픽회관 대한장애인체육회 대회의실에서 열린 '2026년 밀라노-코르티나 동계패럴림픽 대한민국 선수단 MVP' 기자회견에서 사상 최다 메달 소감과 귀국 후 근황, 앞으로의 바람과 계획을 소상히 밝혔다. 30여명의 취재진과 함께 1시간 30분 넘게 진행된 인터뷰에서 '스마일리' 김윤지는 자신의 의견을 조리 있고 야무지게 표현했다. 한체대 특수체육교육과 25학번 과수석다운 영민함과 대한민국 올림픽·패럴림픽 통산 최다 메달리스트다운 당당함, 스무 살 청춘의 풋풋함이 어우러진 '스마일리'의 매력에 기자회견장은 시종일관 '봄날의 햇살'같은 미소가 넘쳤다.
전날 인기 예능 '유퀴즈' 녹화를 마쳤다는 김윤지는 "귀국 이후 감사하게도 많은 분들이 관심을 가져주셔서 지금까지 뉴스 인터뷰, 촬영 등을 하면서 지냈다"고 근황을 전했다. 생애 첫 기자회견 자리, 김윤지는 "기자회견은 인터넷으로만 봤는데 내가 그 주인공이 돼 신기하다"더니 '유퀴즈' 촬영 소감을 묻자 "유재석님을 직접 뵙게 돼 신기한 경험이었다"며 웃었다. MVP 선물로 토요타 자동차를 받은 후 "운전면허를 따고 싶다"는 버킷리스트를 공개했던 김윤지는 "바빠서 아직 운전면허 신청은 못했다"며 미소 지었다.
하루 4시간, 50~60km 훈련을 거뜬히 소화하는 '스마일 철녀'는 대학생의 평범한 일상도 소개했다. "약속 없으면 주로 집에 있고 친구들하고 카페, 노래방도 가고, 공부할 땐 공부하고, 운동할 땐 운동하고…"라며 웃었다. 패럴림픽 금메달 직후 "친구들 단톡방이 축하 메시지로 불탔다"며 웃었다. 즐겨듣는 노래, 노래방 애창곡, 좋아하는 아이돌도 언제나처럼 일편단심 "뉴진스!", 그중에 "하니"를 첫손 꼽았다,
5개의 메달을 딸 때마다 축전을 통해 격려해주고 대통령실 오찬에 초대하며 아주 특별한 응원을 보내준 이재명 대통령을 향해 "페이스북을 안해서 몰랐는데 지인들이 캡처해서 축전을 단톡방에 올라주셨다. 청와대에서도 알아주셔서 신기하고 감사했다"면서 "대통령실 오찬에서 손하트 해주셔서 감사하다. 앞으로도 장애인 동계 스포츠에 더 많은 관심과 지원을 부탁드린다"고 씩씩하게 말했다.
5개의 메달 중 가장 기억에 남는 메달로 시련을 딛고 일궈낸 동계패럴림픽 여성선수 최초, 종목 최초의 금메달, 바이애슬론 12.5㎞ 결승선을 1위로 통과하던 순간을 꼽았다. "두 번째 사격에서 2발을 놓치고 순위가 많이 떨어졌다. 주행을 잘 유지하면서 다음 사격을 잘 쏘려고 노력했고 끝까지 집중을 잘해서힘들게 땄던 메달"이라고 돌아봤다. 가장 값진 메달의 추억으로 김윤지는 크로스컨트리 10㎞의 아쉬움을 20㎞ 금메달로 떨쳐낸 반전의 순간을 꼽았다 "10㎞때 욕심이 과해서 페이스 조절에 실패했다. 메달색과 관계없이 그 경기를 더 잘할 수 있었을 거라는 아쉬움이 있었다. 그 아쉬움을 마지막 20㎞ 경기에서 보완해 집중을 잘해 잘 마무리한 부분이 가장 기억에 남는다"고 말했다.
손성락 감독은 첫 패럴림픽 김윤지의 '금2, 은3' 성과에 대해 "우리도 놀랐다"고 평했다. "패럴림픽 전까지 윤지는 크로스컨트리 세계랭킹 4위였다. 바이애슬론, 크로스컨트리 월드컵에서도 사격을 잘하거나, 운이 좋거나, 경기력이 아주 좋거나, 경기장이 윤지에게 유리했을 때 메달을 땄다. 한 시즌동안 엄청 성장했지만 이렇게 많은 메달은 예상치 못했다"고 했다. "특히 마지막 20㎞는 어청난 체력이 필요하다. 처음 도전하는 종목이니 일단 하는 데까지 해보자고 했었다. 거기서 랭킹 1위를 꺾고 금메달 딴 것이 가장 값지다. 정말 놀랍다"고 돌아봤다. "마지막 20㎞ 금메달은 세계 1위를 실력으로 꺾고 딴 금메달이기 때문에 앞으로를 더 기대하게 하는 메달"이라고 설명했다.
스무살 김윤지의 도전은 이제 시작이다. 대한민국 동계 장애인스포츠의 장밋빛 미래, 김윤지가 4년 후 계획을 전했다. "이번 패럴림픽은 메달이 목표가 아니었고, 하는 데까지 해보자는 생각이었다. 하지만 다음 패럴림픽 때는 좀더 나아진 경기력을 보여드리고 싶다"고 했다. "노력에 따라 메달색이 바뀔 것이다. 국가대항전인 단체전 계주도 꼭 나가고 싶다. 스탠딩 선수들도 많이 도전해주셨으면 한다"고 바랐다.
마지막으로 꼭 하고 싶은 말, 김윤지는 고마운 이들과 주변을 돌아봤다. "선수들은 대중의 관심을 받지만 뒤에서 패럴림픽을 위해 함께 노력하신 분들이 많다. 감독님, 트레이너, 왁스 테크니션 든 스태프들이 모두 함께 열심히 준비햇고 고생한 덕분이다. 뒤에 계신 저희 스태프 분들의 노고와 노력을 기억해주셨으면 좋겠다." 이어 늘 입버릇처럼 인터뷰 때마다 외치는 한마디를 잊지 않았다. "저희는 항상 노르딕스키에 도전하는 모든 분들을 환영합니다!"
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com