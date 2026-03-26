스포츠토토 수탁사업자 한국스포츠레저(주). 2026 서울국제 스포츠레저산업전 참가, 체험형 홍보부스 운영

기사입력 2026-03-26 13:33


스포츠토토 수탁사업자 한국스포츠레저(주). 2026 서울국제 스포츠레저산…

서울올림픽 기념 국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토 수탁사업자인 한국스포츠레저(주)가 3월26일부터 29일까지 서울 삼성동 코엑스에서 열리는 2026 서울국제스포츠레저산업전(SPOEX 2026)에 참가해 체험형 홍보부스를 운영한다고 밝혔다.

SPOEX는 국민체육진흥공단과 한국무역협회가 공동 주최하는 국내 최대 규모의 스포츠, 레저 산업 전시회로 매년 다양한 관련 기업과 기관이 참여하는 대표산업행사다.

한국스포츠레저(주)는 이번 전시에서 코엑스 3층 C홀(CL300)에 부스를 마련하고 스포츠토토의 기금 조성활동과 건전화 정책 등 공익적 가치를 알리는 동시에 행사 참가자들이 직접 참여할 수 있는 체험형 프로그램을 운영할 예정이다.

'스포츠토토 축구단 입단 테스트' 프로그램은 참가자가 단계별 테스트를 수행, 스포츠토토 축구단의 선수가 되는 과정을 체험하는 방식으로 운영된다.

참가자는 선수등록을 시작으로 입단 테스트, 인증, 응원 참여, 미디어 인터뷰, 트레이닝 매치까지 이어지는 체험을 통해 하나의 흐름ㅇ 속에서 프로그램 전반을 자연스럽게 경험할 수 있도록 구성됐다.

특히 이 과정에서 프로토 승부식 한 경기 구매 무료체험 LED 전광판 포토존 국민체육진흥기금 응원이벤트 슈팅 챌린지 등 다양한 프로그램이 단계별로 구성돼 있어, 참가자는 체험을 통해 투표권 사업의 공익성과 국민체육진흥기금 활용구조를 자연스럽게 이해할 수 있다.

한편, 각 프로그램 참여자에게는 K리그 예매권, 리유저블백, 여행용 파우치, 샤워티슈 등 다양한 기념품이 제공될 예정이다.

한국스포츠레저(주) 관계자는 "SPOEX 2026 참가를 통해 스포츠토토를 알리는 한편 공익성과 건전한 이용 문화 확산, 불법스포츠도박 근절 메시지를 보다 효과적으로 전달하고자 홍보 부스를 마련했다"며 "다양한 체험 프로그램을 통해 참가자들이 스포츠토토를 쉽게 재미있게 이해할 수 있기를 기대한다"고 밝혔다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

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스포츠토토 수탁사업자 한국스포츠레저(주). 2026 서울국제 스포츠레저산…







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Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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