스포츠토토 수탁사업자 한국스포츠레저(주). 2026 서울국제 스포츠레저산업전 참가, 체험형 홍보부스 운영

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서울올림픽 기념 국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토 수탁사업자인 한국스포츠레저(주)가 3월26일부터 29일까지 서울 삼성동 코엑스에서 열리는 2026 서울국제스포츠레저산업전(SPOEX 2026)에 참가해 체험형 홍보부스를 운영한다고 밝혔다.
'스포츠토토 축구단 입단 테스트' 프로그램은 참가자가 단계별 테스트를 수행, 스포츠토토 축구단의 선수가 되는 과정을 체험하는 방식으로 운영된다.
참가자는 선수등록을 시작으로 입단 테스트, 인증, 응원 참여, 미디어 인터뷰, 트레이닝 매치까지 이어지는 체험을 통해 하나의 흐름ㅇ 속에서 프로그램 전반을 자연스럽게 경험할 수 있도록 구성됐다.
한편, 각 프로그램 참여자에게는 K리그 예매권, 리유저블백, 여행용 파우치, 샤워티슈 등 다양한 기념품이 제공될 예정이다.
한국스포츠레저(주) 관계자는 "SPOEX 2026 참가를 통해 스포츠토토를 알리는 한편 공익성과 건전한 이용 문화 확산, 불법스포츠도박 근절 메시지를 보다 효과적으로 전달하고자 홍보 부스를 마련했다"며 "다양한 체험 프로그램을 통해 참가자들이 스포츠토토를 쉽게 재미있게 이해할 수 있기를 기대한다"고 밝혔다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com
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