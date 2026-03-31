"국대들의 빵, 지역사회와 나눔" 대한체육회 태릉선수촌 '사랑의 빵', 지역내 아동-청소년들과 나눔

사진제공=대한체육회

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[스포츠조선 전영지 기자]대한체육회가 지역사회 공헌활동의 일환으로 서울 노원구 소재 복지시설에서 '사랑의 빵 나눔' 행사를 진행했다.

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31일 진행된 이날 행사에선 태릉선수촌 및 복지시설 관계자 등이 참석한 가운데 국가대표 선수들에게 제공하고 있는 빵을 지역 내 복지시설의 아동 및 청소년에게 전달했다. 이번 나눔을 위해 태릉선수촌 제과기능장과 직원들이 직접 빵을 제작했다.

'사랑의 빵 나눔'은 대한체육회 태릉선수촌에서 3년째 진행하고 있는 대표적인 사회공헌 활동으로, 국가대표 선수단의 식단 중 하나인 빵을 지역사회와 나누는 상생 프로그램이다.

유승민 대한체육회장은 "국가대표 선수들이 먹는 식단을 지역 사회와 나누는 행사는 체육의 가치를 국민과 함께 나누는 뜻깊은 자리"라며 "앞으로도 다양한 사회공헌 활동을 통해 지역사회와 상생을 지속해 나가겠다"고 전했다.

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한편 대한체육회 태릉선수촌은 2025년부터 지역 복지시설과 자매 결연을 맺고 국제스케이트장을 무료로 개방, 동계 스포츠 체험을 제공하는 등 다양한 사회공헌 활동을 이어오고 있다. 대한체육회는 "향후에도 식료품 지원 및 체험 프로그램 확대를 통해 공공기관으로서의 사회적 책임을 지속적으로 실천해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com