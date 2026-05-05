'압도적 세계 1위'→'단체전도 우승' 퍼펙트 안세영 "'팀 코리아' 챔피언 자랑스럽다…中 쉽지 않아 더 특별"

사진=대한배드민턴협회 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]압도적 실력으로 단체전 우승까지 거머쥔 '세계 최강' 안세영(삼성생명)이 소감을 전했다.

대한민국 배드민턴 여자 대표팀은 3일(이하 한국시각) 덴마크 호르센스에서 열린 중국과의 2026년 세계여자단체배드민턴선수권대회(우버컵) 결승전에서 3대1로 이겼다. 한국 여자 대표팀은 2010년과 2022년에 이어 통산 세 번째 우승컵을 거머쥐었다. 올해 초 아시아단체선수권에서 사상 첫 우승을 차지했던 한국 여자 대표팀은 이번에도 우승하며 세계 정상급 기량을 다시 한번 입증했다. 9월 열리는 아시안게임에서의 기대감을 끌어올렸다.

우승의 중심엔 배드민턴 여자 단식 최강 안세영이 있었다. 그는 이번 대회 내내 첫 번째 단식 주자로 나서 압도적인 기량을 발휘했다. 그는 결승에서도 세계 2위 왕즈이를 2대0(21-10, 21-13)으로 잡아내며 분위기를 끌어올렸다. 이날 승리로 안세영은 왕즈이를 상대로 통산 20승(5패)째를 수확했다. 또한, 안세영은 이번 대회 조별리그부터 결승까지 모든 경기에서 단 한 게임도 내주지 않는 '퍼펙트 게임'을 완성했다.

사진=대한배드민턴협회 공식 계정 캡처

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안세영은 개인 SNS(소셜네트워크서비스)를 통해 "우리가 해냈다. '팀 코리아'가 2026년 우버컵의 챔피언이 됐다. 모두가 무척 자랑스럽고, 내가 우버컵에서 한 플레이들도 만족스럽다. 중국은 쉽지 않은 상대이기에 승리가 더욱 특별하게 느껴진다. 정말 좋은 시간을 보냈고, 다 같이 축하할 것도, 휴식도 기다려진다. 응원 메시지에 감사하다. '팀 코리아'를 지지해준 여러분을 정말 사랑하고 감사하게 생각한다. 곧 다시 코트로 돌아오겠다"고 했다.

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한편, 세계배드민턴연맹(BWF)은 지난달 덴마크 호르센스에서 열린 정기 총회에서 새로운 점수 체계인 '15점 3게임제(3x15)' 도입 안건을 최종 가결했다. 이번 안건은 투표 결과 가결 정족수인 찬성 3분의 2 이상을 확보했다. 이에 따라 지난 2006년 도입된 현행 21점제는 역사 속으로 사라지게 됐다. 2027년 1월부터 매 게임 15점을 먼저 얻는 쪽이 승리하는 새 방식으로 시행한다. 게임당 점수가 21점에서 15점으로 6점이나 줄어들면서, 초반 실수가 패배로 직결될 가능성이 커졌다. 경기 초반부터 코트 주도권을 틀어쥐는 것이 승패의 핵심적인 변수로 떠오를 전망이다.

안세영의 2025년 주요 대회 데이터를 보면 '15점제'로 가정할 경우 다소 위험한 상황이 포착된다. 하지만 그는 이번 대회에서 초반부터 강력하게 상대를 몰아붙이며 '15점제' 적응에 나섰다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com