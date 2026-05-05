'마이너리그 60홈런' 아데를린 로드리게스 옷피셜 떴다...카스트로 공백 메워주길 '자신감 넘치는 스윙' [광주 현장]

5일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 삼성의 경기. KIA 아데를린 로드리게스가 포즈를 취하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

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[광주=스포츠조선 박재만 기자] 표정부터 달랐다. 팀에 합류한 첫날부터 자신감이 얼굴에 그대로 드러났다.

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KIA 타이거즈 대체 외국인 타자 아데를린 로드리게스가 광주 기아챔피언스필드에 모습을 드러냈다. 유니폼을 입고 취재진 앞에 선 아데를린은 긴장보다는 여유 그리고 확신에 찬 표정으로 시선을 끌었다.

카메라 앞에 선 로드리게스는 취재진 요청을 기다릴 필요도 없었다. 스스로 배트를 들어 올리더니 힘차게 휘둘렀다. 짧은 스윙이었지만 타구를 상상하게 만드는 궤적이었다. 그리고 그 뒤에 이어진 환한 미소에서 자신의 역할을 이미 알고 있는 듯한 분위기가 읽혔다.

KIA 타이거즈 유니폼을 입은 아데를린은 자신감이 넘쳐 보였다.

그라운드에서도 마찬가지였다. 캐치볼로 몸을 푼 뒤 내야 펑고를 받으며 1루 수비 훈련까지 소화한 아데를린 로드리게스는 첫날부터 구슬땀을 흘리며 빠르게 팀에 녹아드는 모습이었다. 낯선 환경이라는 느낌보다 바로 준비됐다는 메시지가 더 강하게 전해졌다.

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KIA가 아데를린 로드리게스를 선택한 이유는 분명하다. 마이너리그 트리플A 통산 60홈런, 장타력은 이미 검증된 자원이다. 미국, 일본, 멕시코를 거친 경험까지 더해 즉시 전력감으로 판단했다.

부상으로 이탈한 카스트로.

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특히 햄스트링 부상으로 이탈한 해럴드 카스트로의 공백은 생각보다 컸다. 콘택트 중심 타자가 빠진 자리를 채우기 위해 KIA는 방향을 바꿨다. 보다 명확한 장타 카드를 꺼내든 것이다.

아데를린 로드리게스는 그 기대를 알고 있는 듯했다. 밝은 표정, 거침없는 스윙, 그리고 계속 이어지는 미소. 첫 인상만 놓고 보면 적응을 걱정할 필요가 없어 보일 정도다.

적극적인 태도로 훈련을 소화한 아데를린 로드리게스는 빠르게 팀에 녹아들었다.

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포지션상 1루 기용이 유력한 가운데 중심 타선에서 어떤 임팩트를 보여줄지가 관건이다. 짧은 6주 계약이지만, 그 안에서 확실한 존재감을 남겨야 한다.

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아데를린 로드리게스가 첫날부터 보여준 건 하나였다. '나는 준비돼 있다'는 자신감 넘치는 표정, 말이 필요 없는 자신감이었다.

카스트로 공백을 메우기 위해 KIA가 영입한 아데를린

자신감이 느껴졌던 힘찬 스윙.