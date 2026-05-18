스포츠토토, 축구토토 승무패 29회차 1등 ‘미적중’…약 9억 9000만원 30회차로 이월

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적중자가 나오지 않으며, 막대한 적중금이 차회차로 이월됐다. 서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가 16일부터 18일까지 진행된 독일 분데스리가와 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 14경기를 대상으로 한 축구토토 승무패 29회차에서 1등 적중자가 나오지 않았다고 밝혔다.

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공식 인터넷 발매 사이트 '베트맨'이 18일 발표한 적중결과에 따르면, 이번 회차에서는 14경기의 결과를 모두 맞힌 1등 적중이 발생하지 않았다.

전회차에서 이월된 1등 적중금 2억 7703만5500원을 포함해, 이번 회차의 1등 적중금은 총 9억 9296만1500원으로 집계됐다. 이에 따라 해당 금액은 차회차인 축구토토 승무패 30회차로 다시 이월된다.

2등은 2건이 적중해 각 1억 4318만5200원을 받을 수 있으며, 3등 46건(311만2730원), 4등 561건(51만470원)으로 나타났다. 이를 모두 합산한 전체 적중 투표수는 609건이며, 총 환급금액은 7억 1592만9650원이다.

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이번 회차에서는 승(홈팀 승)이 6건, 무(무승부)가 4건, 패(홈팀 패배)가 4건으로 집계되며, 비교적 팽팽한 양상이 나타났다.

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바이에른 뮌헨은 쾰른을 상대로 5대1 대승을 거뒀고, 프라이부르크는 라이프치히를 4대1로 제압했다. 묀헨글라트바흐와 우니온 베를린 역시 각각 호펜하임과 아우크스부르크를 4대0으로 완파하며 홈팬들에게 강한 인상을 남겼다.

반면, 무승부 경기도 다수 발생했다. 레버쿠젠-함부르크전과 프랑크푸르트-슈투트가르트전이 각각 1대1, 2대2로 종료됐고, EPL에서는 브렌트퍼드-크리스털 팰리스전(2대2)과 울버햄프턴-풀럼(1대1)전이 모두 무승부로 끝났다.

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에버턴은 홈에서 선덜랜드에 1대3으로 패하며 이변의 희생양이 됐고, 장크트파울리 역시 볼프스부르크에 1대3으로 패배했다. 반면 뉴캐슬 유나이티드는 웨스트햄을 3대1로 꺾으며 안정적인 경기력을 선보였고, 도르트문트도 브레멘 원정에서 2대0 승리를 기록했다.

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한편, 이어지는 축구토토 승무패 30회차는 오는 21일 오전 8시부터 23일 오후 7시까지 전국 판매점 및 베트맨을 통해 구매할 수 있다.

주요 대상경기로는 충북청주-화성FC(1경기), 서울이랜드-성남FC(4경기) 등 국내 경기와 함께 브라이턴-맨체스터 유나이티드(5경기), 크리스털 팰리스-아스널(7경기), 리버풀-브렌트퍼드(9경기), 맨체스터 시티-아스톤 빌라(10경기), 토트넘-에버턴(13경기) 등 EPL 주요 경기들이 선정됐다.

한국스포츠레저 관계자는 "이번 승무패 29회차에서는 승·무·패 결과가 고르게 나타나며 쉽지 않은 흐름이 전개됐다"며 "이어지는 30회차 역시 K리그와 EPL 주요 경기들이 포함된 만큼 많은 축구팬들의 관심과 참여를 부탁한다"고 전했다.

축구토토 승무패 29회차 적중결과와 30회차 대상경기 정보는 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨과 토토가이드 페이지 등을 통해 확인할 수 있다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com