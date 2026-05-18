'양산시청 수비 에이스' 이다경, 실업챔피언전 女단식 우승! 시군팀 출신 첫 정상 역사

이다경이 이정삼 양산시청 감독과 우승 후 기쁨을 나누는 모습. 사진출처=월간탁구

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 전영지 기자]'양산시청 수비수' 이다경이 2026년 실업챔피언전 여자단식에서 우승했다.

Advertisement

이다경은 18일 경북 상주실내체육관에서 열린 2026년 실업탁구챔피언전 여자단식 결승에서 '2008년생 에이스' 유예린(포스코인터내셔널)을 3대0(11-9, 11-1, 11-7)으로 꺾고 우승했다. 시·군부 소속 선수가 실업챔피언전 여자 단식 정상에 오른 건 이번이 처음이다.

이다경은 8강에서 국가대표 출신 유한나(포스코인터내셔널)를 풀게임 끝에 3대 2로 꺾었고, 4강에서 '시·군부 최강자' 송마음(금천구청)을 3대2로 꺾고 결승에 올랐다. 결승에선 주니어국가대표로 최근 WTT 슬로바키아 피더 대회 여자단식에서 준우승하며 매 대회 눈부신 성장세를 보이고 있는 유예린을 꺾고 우승했다.

영천여중·고 출신 이다경은 안정적인 수비와 넓은 수비 범위로 주목받던 유망주로 연령별 대표팀에서 활약했지만 실업팀 입단은 여의치 않았다. 2023년 이정삼 감독이 이끄는 양산시청으로 이적한 후 기량이 일취월장했다. 지난해 국가대표 선발전에서 시·군부 소속으로는 유일하게 대표2군(대한탁구협회 운영 국가대표팀)에 자력 선발되며 주목받았고, 대통령기에서는 실업 강자들을 연파하고 결승에 오르며 실력을 입증했다. 올해 대표선발전에선 탈락했지만 실업챔피언전에서 우승하며 존재감을 드러냈다.

사진출처=월간탁구

Advertisement

우승 직후 이다경은 월간탁구와의 인터뷰에서 "열심히 준비한 만큼 결과가 잘 나와서 너무 좋다. 열심히 한 만큼 보상받는 느낌"이라면서 "양산시청으로 옮긴 뒤 이영은 언니와 함께 생활하며 많이 배웠고, 이정삼 감독님께서도 잘 알려주셨다. 그러면서 더 이기고 싶다는 마음이 생겼다"고 말했다."계속 잘하고 싶다. 당장에 눈앞에 주어지는 대회마다 잘하려고 노력하다 보면 더 좋아질 것이다. 할 수 있을 때까지 계속 노력하겠다"는 각오를 전했다. '유남규 감독 2세' 유예린 역시 이번 대회 이나경(안산시청), 백수진(파주시청), 권아현(양산시청) 등 베테랑 언니들을 줄줄이 꺾고 결승에 올라 최근 성장세를 실력으로 입증했다.

전혜경 감독이 이끄는 포스코인터내셔널 여자단체전 우승. 사진제공=월간탁구

Advertisement

한편 전날 열린 여자 단체전에서는 전혜경 감독이 이끄는 '여자탁구 명가' 포스코인터내셔널이 파주시청을 3대0으로 꺾고 우승했다. 런던 세계선수권에서 중국 쑨잉샤를 상대로 인상적인 경기력을 보여준 김나영과 폭풍성장을 이어가고 있는 유예린 등 '어린 에이스'들이 맹활약했다. 2023년, 2024년 이 대회를 2연패했던 포스코인터내셔널이 우승 트로피를 탈환했다. 전날 4강에서 강호 삼성생명을 꺾은 파주시청이 준우승했다. 여자복식에서는 임지수-이연희 조(삼성생명)가 심민주-윤선아 조(파주시청)를 풀게임 혈투 끝에 3대 2(11-5, 9-11, 11-4, 9-11, 12-10)로 꺾고 우승했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com