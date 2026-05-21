"K-스포츠의 미래" 부산 전국소년체전 23~26일 열전...대한체육회 "학생선수 안전 만전"[오피셜]

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[스포츠조선 전영지 기자]대한체육회가 23~26일 부산광역시 일원에서 '제55회 전국소년체육대회'를 개최한다.

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대한체육회가 주최하고 부산광역시, 부산광역시교육청, 부산광역시체육회가 공동 주관하며 문화체육관광부, 교육부, 국민체육진흥공단이 후원하는 이번 대회는 '보는 재미를 넘어 하는 재미, 부산은 스포츠 다(多)'라는 슬로건 아래 부산아시아드경기장 등 56개 경기장에서 40개 종목(12세 이하부 27종목, 15세 이하부 40종목)의 경기가 치러진다. 스포츠 꿈나무와 함께하는 미래, 화합, 감동 체전을 만들 예정이다.

2010년 이후 중단됐던 개회식이 16년 만에 재개된다. 개회식은 22일 오후 5시부터 부산 벡스코에서 '꿈의 항해, 부산! 도전의 물결 속으로!'를 주제로 전국 시·도 선수단과 관계자 등 500여 명이 참석한 가운데 열린다. 또 학생선수 안전을 최우선으로 사고 발생 시 신속하게 대응할 수 있는 보고체계를 구축하고, 경기 전·중 단계별 안전관리 체크리스트를 운영하는 등 선수 중심의 안전한 대회 운영 방안을 마련하고, 경기장별 사전 안전 점검을 통해 대회 운영에 만전을 기할 예정이다. 대한체육회는 "참가 선수들이 공정한 경기 환경 속에서 기량을 마음껏 발휘할 수 있도록 최상의 대회 운영 시스템을 마련하고, 현장 중심의 안전 관리에 집중하여 선수들이 안전하게 대회를 마치고 한 단계 성장할 수 있도록 지원할 방침"이라고 밝혔다. 대회 개요 및 경기일정, 결과 등 자세한 정보는 대회 홈페이지 및 대한체육회 홈페이지 공지사항에서 확인하면 된다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com