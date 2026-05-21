[공식발표]반기문 전 UN사무총장, 대한체육회 초대 명예고문 위촉

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[스포츠조선 전영지 기자]반기문 전 UN 사무총장이 대한체육회 초대 명예고문으로 위촉됐다.

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대한체육회 유승민 회장은 21일 오후 4시 보다나은미래를위한 반기문재단에서 반 전 총장은 명예고문으로 위촉했다.

대한체육회는 "반기문 명예고문의 국제적 경륜과 글로벌 리더십이 대한민국 체육의 국제적 위상 제고와 지속가능한 체육 발전에 큰 도움이 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

반기문 명예고문은 제8대 UN 사무총장과 제33대 외교통상부 장관을 역임했으며, 현재 보다나은미래를위한 반기문재단 이사장으로 활동하고 있다. 또한 IOC 윤리위원장과 IOC 명예위원 등을 맡아 국제 스포츠 분야에서도 활발한 활동을 이어오고 있다.

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유승민 대한체육회장은 "반기문 전 UN 사무총장님은 국제사회와 스포츠 분야에서 모두 큰 존경을 받고 계신 분으로, 대한체육회 초대 명예고문으로 모시게 돼 매우 영광스럽게 생각한다"면서 "앞으로 대한민국 체육 발전과 국제 스포츠 교류 확대를 위해 많은 고견과 조언을 부탁드린다"고 밝혔다.

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반기문 명예고문은 "대한체육회 초대 명예고문으로 위촉된 것을 매우 뜻깊게 생각한다. 스포츠는 국민 통합과 미래세대의 희망을 만들어가는 중요한 가치인 만큼 앞으로 대한민국 체육 발전과 대한체육회의 역할 확대를 위해 함께 힘을 보태겠다"고 밝혔다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com