"압도적!" '10전 전승' 세계 랭킹 1위 안세영 무섭다, 푸살라 신두 잡고 8강 진출

사진=AFP 연합뉴스

사진=대한배드민턴협회 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]'세계 최강' 안세영(24·삼성생명)이 막강한 힘을 발휘했다.

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안세영은 4일 인도네시아 자카르타에서 열린 2026년 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 1000 인도네시아오픈 16강전에서 푸살라 신두(10위·인도)를 2대0(21-17, 21-15)으로 제압했다. 경기 시간은 44분이었다. 이로써 안세영은 신두를 상대로 10전 전승을 거뒀다. 이제 안세영은 8강에서 폰파위 초추웡(8위·태국)과 붙는다. 초추웡은 16강에서 김가은(15위·삼성생명)을 2대0(21-13, 21-9)으로 잡았다. 안세영은 초추웡을 상대로 '김가은 대리 설욕전'에 나선다.

안세영은 16강전에서 압도적 실력을 선보였다. 1세트 초반부터 주도권을 잡았다. 14-15로 한 차례 역전을 허용했지만, 곧바로 2연속 득점하며 점수 차를 벌렸다. 16-16 동점에서 3점을 내리 챙기며 웃었다. 2세트에선 11-3으로 앞선 채 인터벌을 맞았다. 이후 한 차례도 반격을 허용하지 않으며 여유 있게 승리를 거머쥐었다.

여자 단식 세계 랭킹 1위 안세영은 2021년과 2025년 이 대회 우승컵을 들어 올렸다. 올해도 정상에 오르면 대회 2연패를 달성하게 된다.

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분위기는 좋다. 안세영은 지난주 싱가포르오픈에서 우승했다. 완벽한 몸 상태가 아니었음에도 집중력을 발휘해 트로피를 들어올렸다. 그는 아시아개인선수권대회(4월), 제31회 세계여자단체선수권대회(우버컵·5월)에 이어 싱가포르오픈도 우승하며 국제 대회 3회 연속이자 올 시즌 들어 6번째 금메달을 목에 걸었다.

사진=대한배드민턴협회 공식 계정 캡처

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한편, 남자 복식 세계 랭킹 1위를 45주째 굳건히 지키고 있는 서승재-김원호(이상 삼성생명) 조도 8강에 안착했다. 서승재-김원호는 16강에서 프랑스의 형제 조 크리스토 포포프-토마 주니어 포포프(22위)를 단 37분 만에 2대0(21-17, 21-17)으로 눌렀다. 1세트 3-7로 밀리던 중 10연속 득점에 성공하며 단숨에 기선을 제압했다. 한국은 2세트 초반 시소게임 상황에서도 5-6에서 3연속 득점으로 흐름을 뒤집었다. 끝까지 리드를 지켜내며 승리를 완성했다.

이들은 올 시즌 단체전을 제외하고 출전한 모든 국제대회에서 정상에 올랐다. 19연승을 내달렸다. 그러나 직전 대회인 싱가포르오픈 준결승에서 세계 4위 사트위크사이라지 란키레디-치라그 셰티(인도) 조에 0대2(19-21, 18-21)로 패하며 3위를 기록했다. 연승 행진이 끊긴 아쉬움을 삼킨 두 선수는 이번 대회에서 다시 한번 정상을 정조준한다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com