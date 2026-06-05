"황선우-김우민 호주 수영 국대선발전 출전?" 시드니로 亞게임 실전 훈련 위해 출국

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[스포츠조선 전영지 기자]'대한민국 수영 황금세대' 황선우, 김우민(이상 강원특별자치도청) 등 경영 국가대표팀이 아이치·나고야아시안게임을 앞두고 호주 시드니 2차 전지훈련을 떠났다.

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대한수영연맹(회장 정창훈)은 '김효열 총감독의 인솔 아래 2024년 파리올림픽 남자 자유형 400m 동메달리스트 김우민을 필두로 황선우, 김영범, 양재훈,윤지환(이상 강원특별자치도청)과 남

자 자유형 50m 아시아신기록 보유자 지유찬(대구광역시청), 남자 배영 200m 한국신기록 보유자 이주호(서귀포시청)와 트레이너 포함 총 9명이 4일 저녁, 인천국제공항을 통해 호주 시드니로 출

국했다'고 밝혔다.

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선수단은 현지 적응 후 8~13일 시드니올림픽 공원 내 아쿠아틱 센터에서 열리는 2026년 호주 국가대표 선발전에 출전해 경기력을 점검한다. 타 국가의 수영 선발전인 만큼 외국 국적 선수의 결선행은 불가능하지만, 예선 상위 20위 내에 들 경우 B파이널에 출전할 수 있어 기록 경쟁을 통해 실전 경기력을 점검하기에 좋은 환경이 될 것으로 보고 있다. 2022년 항저우아시안게임 3관왕 김우민은 자신의 주종목인 자유형 400m, 자유형 800m 등에 출전하고 자유형 200m 2연패에 도전하는 황선우는 주종목 포함 2~3개 종목에 나선다. 아시안게임 남자 자유형 50m 2연패에 도전하는 지유찬 역시 주종목 포함 단거리 종목에서 실전 감각을 점검한다.

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출국 전 김효열 총감독은 "역대 최고 성적을 달성한 2022년 항저우아시안게임의 성과를 뛰어넘는다는 각오로 동료 코치진과 선수 모두 의미 있는 구슬땀을 흘리고 있다"면서 "파견 기간 중 국내에서 열리는 제5회 광주전국수영선수권 대회에 출전하는 다른 대표팀 선수들도 9월 일본에서의 메달 획득을 위해 최선을 다할 것"이라는 각오를 밝혔다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com