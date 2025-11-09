"부산 팬여러분 죄송합니다" 개막전 패배, 신영철 감독 고개 숙였다

[부산=스포츠조선 한동훈 기자]새 연고지에서의 첫 걸음. 비록 경기는 졌지만 흥행은 성공했다. 구단 역대 한 경기 최다 관중이 입장했다. OK저축은행이 부산에서 역사적인 첫 홈경기를 성공적으로 마쳤다.

OK저축은행은 9일 부산 강서체육관에서 열린 진에어 2025~2026 V리그 남자부 대한항공과의 경기에서 세트스코어 1대3(22-25, 20-25, 25-23, 22-25)으로 완패했다. 조직력에서 여러가지 부족한 장면을 노출했지만 부산의 배구 열기를 확인하며 희망을 밝혔다.

2013년 안산을 연고로 창단한 OK저축은행은 이번 시즌부터 연고지를 부산으로 옮겼다. 부산에서 치른 홈 개막전에 무려 4270명이 운집했다. OK저축은행 구단 역대 한 경기 최다 관객인 동시에 올 시즌 남자부 최다 관객이다. 남자부에서는 2020년 1월 26일 장충 우리카드와 삼성화재의 경기(4165명) 이후 처음으로 4000명을 돌파했다.

경기를 앞둔 신영철 OK저축은행 감독은 "부담이 많이 있다"며 웃었다. 그는 "감독하면서 오늘만큼 부담을 가진 적은 처음인 것 같다"고 혀를 내둘렀다.

경기도 뜻대로 풀리지 않았다. 세터와 공격수 간 호흡이 맞지 않았다. OK저축은행은 홈팬들의 일방적인 응원 속에 끈질긴 수비와 투지 넘치는 플레이를 펼치며 버텼다. 하지만 결국 공격에서 확실한 마무리를 짓지 못하면서 끌려다닐 수밖에 없었다.

경기 후 신영철 감독은 "홈 개막전으로 부산에 처음 왔는데 팬들께 좋은 선물을 못 해드려서 죄송하다. 져서 할 말이 없다. 준비해야 할 부분이 많이 확인됐다"고 총평했다.

신영철 감독은 서브를 강화하고 외국인선수 디미트로프가 더 큰 역할을 해줘야 한다고 진단했다.

신영철 감독은 "우리가 이기르 때에는 서브가 잘 들어갔다. 또 하이볼이 왔을 때 디미트로프가 성공률을 얼마나 가져가느냐가 중요하다. 결정적일 때 어려운 공을 처리해줘야 한다"고 짚었다.


부산=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

