"부산 팬여러분 죄송합니다" 개막전 패배, 신영철 감독 고개 숙였다

|
|
[부산=스포츠조선 한동훈 기자]새 연고지에서의 첫 걸음. 비록 경기는 졌지만 흥행은 성공했다. 구단 역대 한 경기 최다 관중이 입장했다. OK저축은행이 부산에서 역사적인 첫 홈경기를 성공적으로 마쳤다.
경기를 앞둔 신영철 OK저축은행 감독은 "부담이 많이 있다"며 웃었다. 그는 "감독하면서 오늘만큼 부담을 가진 적은 처음인 것 같다"고 혀를 내둘렀다.
경기도 뜻대로 풀리지 않았다. 세터와 공격수 간 호흡이 맞지 않았다. OK저축은행은 홈팬들의 일방적인 응원 속에 끈질긴 수비와 투지 넘치는 플레이를 펼치며 버텼다. 하지만 결국 공격에서 확실한 마무리를 짓지 못하면서 끌려다닐 수밖에 없었다.
신영철 감독은 서브를 강화하고 외국인선수 디미트로프가 더 큰 역할을 해줘야 한다고 진단했다.
신영철 감독은 "우리가 이기르 때에는 서브가 잘 들어갔다. 또 하이볼이 왔을 때 디미트로프가 성공률을 얼마나 가져가느냐가 중요하다. 결정적일 때 어려운 공을 처리해줘야 한다"고 짚었다.
부산=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com