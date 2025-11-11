|
[의정부=스포츠조선 송정헌 기자] '우리는 정민수 잊지 않았어요'
11일 의정부 경민대학교 체육관에서 열린 배구 V리그 남자부 KB손해보험과 한국전력의 경기.
KB손해보험이 1라운드 마지막 경기에서 한국전력을 상대로 세트스코어 3대1(25-19, 20-25, 31-29, 26-24)로 승리했다. KB손해보험은 시즌 성적 4승 2패, 승점 13점으로 리그 순위 3위에서 1위로 점프했다. 한국전력은 2승 4패, 승점 5점.
KB손해보험은 야쿱 25득점, 비예나 21득점, 나경복 20득점으로 삼각편대가 펄펄 날았다. 한국전력은 베논 22득점, 김정호 20득점으로 분전했으나 아쉽게 패배를 당했다.
이날 경기는 2025~2026 시즌을 앞두고 유니폼을 바꿔 입은 두 선수의 첫 맞대결로 관심이 쏠렸다. 올 시즌을 앞두고 한국전력에게 KB손해보험으로 이적한 임성진과 임성진의 보상 선수로 KB손해보험에서 한국전력으로 팀을 옮긴 정민수가 의정부에서 첫 만남을 가졌다.
KB손해보험은 자유계약선수(FA)였던 한국전력 아웃사이드 히터 임성진을 1년 연봉 총액 8억 5천만원(연봉 6억 5천, 옵션 2억원)에 영입했다. 한국전력은 임성진의 보상 선수로 리베로 정민수를 데려왔다. KB손해보험은 FA 임성진의 영입으로 어쩔 수 없이 정민수를 떠나보낼 수밖에 없었다.
KB손해보험에서 한국전력으로 유니폼을 갈아입은 정민수는 친정팀 첫 방문 경기에서 환대를 받았다. 경기 시작 전 정민수는 KB손해보험 선수들의 감사 인사를 받았다. KB손해보험 선수들은 친정을 다시 찾은 정민수와 인사를 나눴다.
비예나와 나경복과는 반갑게 포옹을 나눴고, 유니폼을 바꿔입은 임성진도 의정부를 다시 찾은 정민수를 반갑게 맞이했다.
KB손해보험 배구팬들은 친정팀을 다시 찾은 정민수에 힘찬 박수를 보내며 예우를 다했다.
아쉽게 유니폼은 바뀌었지만 의정부 배구팬들은 정민수를 잊지 않고 있었다. 비록 유니폼은 다르지만 KB손해보험 배구팬들은 정민수의 노고를 잊지 않고 감사의 마음을 전했다.
