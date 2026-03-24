지면 탈락, 운명의 단판 승부...결국은 실바다 "가장 강한 무기 왜 아끼나" [장충 현장]

기사입력 2026-03-24 18:36


지면 탈락, 운명의 단판 승부...결국은 실바다 "가장 강한 무기 왜 아…
사진제공=KOVO

[장충=스포츠조선 김용 기자] "가장 강한 무기 왜 아끼나." vs "실바가 할 거란 건 다 예상하는 일."

운명의 일전이다. 지면 끝이다. 운명의 단판 승부, 결국 키는 실바다.

GS칼텍스와 흥국생명은 24일 장충체육관에서 2024~2025 진에어 V리그 여자부 준플레이오프를 벌인다. 3위 GS칼텍스와 4위 흥국생명의 승차가 3경기 이내라 준플레이오프가 성사됐다. 단판 승부다. 이긴 팀이 플레이오프에 올라간다. 3위 GS칼텍스는 홈 어드밴티지를 갖는다. GS칼텍스는 올시즌 홈에서 열린 흥국생명전 3경기를 다 이겼다. 그런데 웃을 수만은 없다. 그 3경기 모두 풀세트였다.

두 팀 팀 컬러는 확연히 다르다. GS칼텍스는 주포 실바에 경기가 달려있다고 해도 과언이 아니다. 흥국생명은 똘똘 뭉쳐 그 실바를 막아야 한다.

GS칼텍스 이영택 감독과 흥국생명 요시하라 감독 모두 "정규리그와 분명 분위기는 다를 것"이라고 하면서도 "평소와 똑같이 준비했다"고 약속이나 한 듯 말했다.

이 감독은 "결국 우리팀 가장 큰 무기는 실바다. 세터들에게 마음껏 주라고 했다. 가장 강한 무기를 안 쓸 이유는 없다. 복잡하게 생각하지 말라고 했다"고 말했다.

요시하라 감독은 이에 대해 "실바에 대한 블로킹과 수비 모두 중요하다. 실바가 어느정도 결정한다는 건 다 예상하는 일"이라고 하면서 "우리 선수들이 다같이 경험하고 성장하며 경기를 승리로 이끌어줬으면 좋겠다"고 강조했다.

이 감독은 홈 어드밴티지에 대해 "장충에서 다 이기기는 했지만 모두 풀세트였다. 쉽지 않았다. 그래도 우리 선수들이 홈에서 더 잘한다. 팬들의 응원 속 좋은 분위기에서 경기를 하지 않을까 싶다. 선수들이 5라운드부터 고비를 넘겨내며 단단해졌다. 선수들을 믿는다. 봄 배구를 더 길게 느껴보자고 얘기해줬다"고 말했다.


요시하라 감독은 "우리는 누가 중심이라기보다 다같이 수비하고 공격해야 이길 확률이 높아진다. 우리 걸 얼마나 잘 채우느냐가 중요하다. 과감하게 도전해야 한다. 주전 경험이 부족한 선수들이 많다. 그 선수들이 경험을 쌓으며 싸워줬으면 한다"고 밝혔다.


장충=김용 기자 awesome@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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