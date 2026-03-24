지면 탈락, 운명의 단판 승부...결국은 실바다 "가장 강한 무기 왜 아끼나" [장충 현장]

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[장충=스포츠조선 김용 기자] "가장 강한 무기 왜 아끼나." vs "실바가 할 거란 건 다 예상하는 일."
두 팀 팀 컬러는 확연히 다르다. GS칼텍스는 주포 실바에 경기가 달려있다고 해도 과언이 아니다. 흥국생명은 똘똘 뭉쳐 그 실바를 막아야 한다.
GS칼텍스 이영택 감독과 흥국생명 요시하라 감독 모두 "정규리그와 분명 분위기는 다를 것"이라고 하면서도 "평소와 똑같이 준비했다"고 약속이나 한 듯 말했다.
요시하라 감독은 이에 대해 "실바에 대한 블로킹과 수비 모두 중요하다. 실바가 어느정도 결정한다는 건 다 예상하는 일"이라고 하면서 "우리 선수들이 다같이 경험하고 성장하며 경기를 승리로 이끌어줬으면 좋겠다"고 강조했다.
이 감독은 홈 어드밴티지에 대해 "장충에서 다 이기기는 했지만 모두 풀세트였다. 쉽지 않았다. 그래도 우리 선수들이 홈에서 더 잘한다. 팬들의 응원 속 좋은 분위기에서 경기를 하지 않을까 싶다. 선수들이 5라운드부터 고비를 넘겨내며 단단해졌다. 선수들을 믿는다. 봄 배구를 더 길게 느껴보자고 얘기해줬다"고 말했다.
요시하라 감독은 "우리는 누가 중심이라기보다 다같이 수비하고 공격해야 이길 확률이 높아진다. 우리 걸 얼마나 잘 채우느냐가 중요하다. 과감하게 도전해야 한다. 주전 경험이 부족한 선수들이 많다. 그 선수들이 경험을 쌓으며 싸워줬으면 한다"고 밝혔다.
장충=김용 기자 awesome@sportschosun.com