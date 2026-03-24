'졌잘싸' 요시하라 감독 "준PO 간게 매직인가, 목표는 우승이었다" [장충 현장]

|
[장충=스포츠조선 김용 기자] "목표는 우승이었다."
김연경 은퇴 후 약체가 됐다는 평가 속, 흥국생명은 기대 이상의 경기력으로 4위에 오르며 '봄 배구' 막차 탑승을 했지만 힘이 부족했다. 이 경기도 똘똘 뭉쳐 1세트를 잡아내는 등 잘 싸웠지만, 42점을 몰아친 상대 주포 실바를 막아낼 재간이 없었다.
요시하라 감독은 경기 후 올시즌에 대해 "팀은 성장했다. 그래도 업다운이 심했다. 그걸 극복하지 못했다"고 말했다.
요시하라 감독은 다음 시즌에 대해 "지금 당장 얘기하기보다 여러 각도로 팀을 분석해야 한다. 이제 막 시즌이 끝났고, 어떻게 멤버가 구성될지도 모른다. 시간을 조금만 달라"고 조심스럽게 말했다.
약체 후보를 봄 배구로 이끌어 '요시하라 매직'이라는 평가가 나왔다. 요시하라 감독은 이에 대해 "플레이오프에 간 게 매직인가. 우리가 그렇게 낮은 평가를 받았었나"라고 반문하며 난감해했다. 이어 "그게 좋은 의미라면 감사하다. 다만 내가 할 일은 팀이 이기게 하고, 육성하는 것이다. 한국 팀, 한국 배구를 위해 뭘 해야할지 생각하고 있다"고 말했다.
장충=김용 기자 awesome@sportschosun.com