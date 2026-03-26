PO 1차전 시작! 도로공사는 감독 결별을 공식발표했다…"불미스러운 사항에 고심했다" [오피셜]

기사입력 2026-03-26 19:05


PO 1차전 시작! 도로공사는 감독 결별을 공식발표했다…"불미스러운 사항…
11일 수원체육관에서 열린 V리그 현대건설과 도로공사의 경기. 도로공사 김종민 감독이 경기를 지켜보고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.02.11/

[스포츠조선 이종서 기자] 한국도로공사 하이패스 배구단이 김종민 감독과의 결별을 공식화했다.

도로공사는 26일 "김종민 감독과 함께한 지난 10년의 여정을 마무리한다"고 발표했다.

도로공사는 "김 감독은 2016년 부임 이후 구단의 성장과 도약을 이끌며, 2017~2018시즌 창단 첫 통합우승과 2022~2023시즌 챔피언결정전 우승 등 혁혁한 성과를 남겼다"라며 "김 감독이 지난 10년간 보여준 헌신과 리더십, 그리고 선수단을 하나로 묶어낸 지도력을 높이 평가하며, 배구단이 오늘의 자리까지 오르는 데 큰 공헌을 한 상징적인 지도자로 평가했다"고 했다.

결별 이유는 폭행사건으로 인한 약식 기소. 구단은 ""다만 A코치에 대한 폭행 및 명예훼손 사건에 대해 지난 2월 말 검찰이 약식기소 하는 불미스러운 사항이 있어, 고심을 한 끝에 재계약을 진행하지 않기로 했다"고 설명했다.

도로공사는 오는 1일 김천에서 플레이오프 승자와 챔피언 결정전을 치른다. 도로공사가 보도자료를 보낸 시점에는 플레이오프가 시작됐다.

도로공사는 "팀 운영은 챔피언결정전부터 수석코치 대행 체제로 전환해 차질 없이 이어갈 예정이며, 선수단이 경기력과 집중력을 유지할 수 있도록 지원을 이어갈 계획"이라고 밝혔다.

구단 관계자는 "김종민 감독과 함께한 10년은 한국도로공사 하이패스 배구단의 역사와 함께한 시간이었다"며 "그동안 팀을 위해 보여준 헌신과 성과에 깊이 감사드린다. 다만 챔피언결정전을 앞둔 시점에 이러한 소식을 전하게 되어 팬 여러분께 송구한 마음을 전하며, 남은 챔피언결정전에 최선을 다해 반드시 좋은 결과로 보답하겠다"고 밝혔다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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