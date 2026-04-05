역대 최초! GS칼텍스가 해냈다…준PO부터 6전승 기적! 5년 만에 되찾은 왕좌 [GS칼텍스 우승]

5일 장충체육관에서 열린 V리그 챔피언결정전 GS칼텍스와 도로공사의 경기. GS칼텍스 실바가 득점 후 환호하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.05/

5일 장충체육관에서 열린 V리그 챔피언결정전 GS칼텍스와 도로공사의 경기. GS칼텍스 홈 팬들이 응원전을 펼치고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.05/

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[장충=스포츠조선 이종서 기자] GS칼텍스가 '기적의 봄'을 완성했다.

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GS칼텍스는 5일 서울 장충체육관에서 열린 진에어 2025~2026 V-리그 여자부 한국도로공사와의 챔피언결정전 3차전에서 세트스코어 3대1(25-15, 19-25, 25-20, 25-20)로 승리했다.

챔피언결정전 3연승을 한 GS칼텍스는 2020~2021시즌 트레블(컵대회·정규리그·챔피언결정전 우승)을 달성한 이후 5시즌 만에 4번째(2007~2008, 2013~2014, 2020~2021, 2025~2026) 챔피언결정전 정상에 섰다.

정규리그를 3위로 마친 GS칼텍스는 준플레이오프부터 봄배구 여정을 시작했다. 3,4위 팀의 승점이 3점 차 이내일 때만 열리는 준플레이오프는 올 시즌 여자부 최초로 열렸다.

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정규리그 3위팀이 우승 컵을 들어올린 건 역대 세 차례밖에 없었다. 2007~2008년 GS칼텍스, 2008~2009년 흥국생명, 2022~2023년 도로공사가 주인공이었다.

준플레이오프를 치르게 된 만큼, 총 6승을 거둬야 하는 여정. GS칼텍스는 단 한 번의 패배없이 그대로 내달리며 '최초'의 역사를 썼다.

5일 장충체육관에서 열린 V리그 챔피언결정전 GS칼텍스와 도로공사의 경기. GS칼텍스 이영택 감독이 환호하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.05/

김천에서 2승을 모두 챙기고 홈인 장충으로 돌아온 GS칼텍스는 홈 축포를 노렸다. 경기 전 이영택 GS칼텍스 감독은 평상심을 강조했다. 이 감독은 "그냥 한 경기 또 한다고 생각한다. 끝내고 싶은 마음을 굴뚝 같지만, 마음처럼 되지 않는 만큼 평소대로 하려고 한다"라며 "선수들에게도 전력분석 이야기보다는 '마음가짐'을 이야기했다. 선수들이 숱한 고비를 넘기고 이 자리에 왔다. 잘 경기하려고 한다"고 이야기했다.

반면, 홈에서 충격의 2패를 안고 원정길에 오른 도로공사는 분위기 전환이 시급했다. 챔피언결정전을 앞두고 사상 초유의 감독 결별을 택한 도로공사는 좀처럼 힘을 내지 못했다. 김영래 도로공사 감독대행은 "오늘은 드릴 말씀이 크게 없다. 벼랑 끝에 몰려있다. 선수단 전체가 하나가 돼서 경기하자고 했다. 모든 선수들이 준비 하라고 전달했다"라며 "2패를 했고, 매진이라는 이야기를 듣고 왔다. 선수단에게 경기 들어가기 전에도 이 관중이 다 우리를 응원한다고 생각하고 경기에 임해달라고 했다"고 밝혔다.

5일 장충체육관에서 열린 V리그 챔피언결정전 GS칼텍스와 도로공사의 경기. GS칼텍스 권민지가 득점 후 환호하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.05/

5일 장충체육관에서 열린 V리그 챔피언결정전 GS칼텍스와 도로공사의 경기. GS칼텍스 실바가 블로킹을 피해 공격을 시도하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.05/

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GS칼텍스가 1세트부터 압도했다. 실바 뿐 아니라 권민지가 공격에서 확실하게 터졌다. 권민지는 1세트 8득점 공격성공률(85.71%)을 기록하며 실바의 짐을 확실하게 덜어줬다.

실바와 권민지가 터지면서 도로공사는 무너지기 시작했다. 리시브까지 흔들리면서 공격이 풀리지 않아 추격의 기회까지 날렸다. 24-14로 승기를 잡은 GS칼텍스는 한 점을 내줬지만, 곧바로 실바가 세트를 끝냈다.

2세트 "정규리그 1위다운 모습을 보이겠다"고 각오를 다졌던 도로공사가 반격에 성공했다. 세트 초반 흐름은 GS칼텍스에 있었지만, 배유나의 연속 득점과 타나차의 서브 득점, 이윤정의 블로킹 득점 등을 묶어 앞서 나갔다. GS칼텍스는 실바의 득점포와 오세연의 블로킹 득점으로 18-17로 다시 역전했다. 그러나 도로공사는 모마의 백어택과 상대 범실, 김세빈의 연속 블로킹이 터지면서 다시 한 번 치고 나갔고, 25-19로 경기를 원점으로 돌렸다.

5일 장충체육관에서 열린 V리그 챔피언결정전 GS칼텍스와 도로공사의 경기. GS칼텍스 실바가 득점 후 환호하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.05/

3세트 GS칼텍스가 행운에 웃었다. 동시 이날 경기 승부처가 됐다. 9-8에서 수비가 흔들렸던 상황. 실바가 연타로 때린 공이 네트에 맞고 절묘하게 도로공사 코트로 떨어졌다. 흐름을 탄 도로공사는 오세연의 블로킹 득점과 더불어 상대의 연속 공격 범실 등을 묶어 빠르게 점수를 벌렸다. 도로공사가 모마와 김세인의 득점에 추격에 나섰지만, 실바의 득점에 이어 유서연의 서브 득점으로 승기를 잡았다. 실바가 세트 후반 무릎 부분에 통증을 호소하기도 했지만, 3세트 마지막 득점을 올리는 투혼을 발휘했다.

우승까지 마지막 한 세트. 실바가 마지막 힘을 쥐어 짰다. 7득점을 하는 등 GS칼텍스의 공격을 이끌었다. GS칼텍스의 기세에 도로공사는 자잘한 범실까지 이어졌다. 일찌감치 GS칼텍스 리드로 점수가 벌어지기 시작했다. 결국 16-11로 올 시즌 마지막 테크니컬 타임을 불러낸 GS칼텍스는 유서연이 블로킹 득점 뒤 퀵오픈까지 성공하면서 완벽하게 승기를 잡았다. 도로공사의 추격에도 꾸준하게 점수 차를 유지한 GS칼텍스는 권민지가 24-20에서 퀵오픈 득점을 하며서 길었던 봄배구 여정에 마침표를 찍었다. 5년 만에 정상 탈환을 완성하며 2025~2026시즌 주인공으로 우뚝 섰다.

장충=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com