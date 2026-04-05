단 1승도 못하고 허망한 준우승 마무리…대행의 눈물 "선수들에게 너무 미안하더라"

5일 장충체육관에서 열린 V리그 챔피언결정전 GS칼텍스와 도로공사의 경기. 도로공사 김영래 감독대행이 작전 지시를 하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.05/

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[장충=스포츠조선 이종서 기자] 힘 한 번 쓰지 못했다. 이보다 허망한 퇴장이 있을까.

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도로공사는 5일 서울 장충체육관에서 열린 진에어 2025~2026 V-리그 여자부 한국도로공사와의 챔피언결정전 3차전에서 세트스코어 1대3(25-15, 19-25, 20-25, 20-25)으로 패배했다.

사실상 백기를 들고 챔피언결정전에 임하게 됐다. 전력을 다해도 쉽지 않은 우승 여정. 그러나 도로공사는 정규리그 1위를 만든 김종민 감독을 사실상 경질했다.

수석코치였던 김영래 코치가 지휘봉을 넘겨받은 상황. 어수선한 팀을 수습하기는 쉽지 않았다.

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실바를 중심으로 탄탄한 조직력을 보여준 GS칼텍스에 한 경기도 승리를 하지 못한 채 결국 '통합우승' 문턱에서 좌절을 맛보게 됐다.

경기를 마친 뒤 김영래 감독대행은 진한 아쉬움을 전했다. 김 대행은 "내가 많이 부족했다. 선수들이 열심히 해줬다. 하나를 막으면 하나가 뚫리더라. 상대로 잘하더라. 흐름이 넘어올 거 같은데 기본적인게 안 되다보니까 점수를 더 가지고 와야하는 상황에서 쉽게 내줬다"고 했다.

김 대행은 이어 "선수들에게 너무 미안하더라. 선수들에게 이야기를 하려고 해도 눈을 보니 눈물이 나서 이야기를 못했다"고 했다.

상대 에이스 실바를 향해서는 경의 표했다. 김 대행은 "눈빛도 그렇고 마주보고 있었는데 제 눈을 피하지 않더라. 싸워보려고 했는데 피하지 않더라. 자기 타이밍을 잡더라. 노련하다는 생각을 했다"고 했다.

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김 대행은 챔피언결정전 중 1년 연장 계약을 했다. 다음 시즌에도 대행으로 팀을 이끌 예정. 김 대행은 앞으로의 계획에 대해 "경기를 임하는 태도가 중요하다고 생각한다. 실력적인 면은 나와서 훈련을 하고 보완하면 된다. 초보이기도 해서 경기에 뛰는 태도 등이 무너지면 팀 전체가 무너질 거 같더라. 그 부분을 먼저 잡고 가야할 거 같다"고 이야기했다.

장충=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com