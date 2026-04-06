총재사 봐준 오심이라 격분했는데...현대캐피탈 울린 비디오 판독, KOVO는 "정독이다"

사진출처=중계 화면 캡처

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[스포츠조선 김용 기자] 로컬룰에 의한 아웃 '정독'.

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KOVO가 논란을 일으켰던 대한항공-현대캐피탈 챔피언결정전 2차전 마지막 비디오 판독에 대해 문제 없음을 공식적으로 알렸다.

4일 인천 계양체육관에서 열린 양팀 경기는 5세트 마지막 비디오 판독 문제로 난리가 났다.

현대캐피탈이 14-13 앞선 상황에서 레오의 강서브가 선상에 맞고 떨어졌다. 선심은 아웃 선언. 현대캐피탈은 곧바로 비디오 판독을 신청했다.

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공이 라인에 걸쳤다. 하지만 판독 결과 아웃이었다. 이에 현대캐피탈 블랑 감독은 격한 항의를 했다. 경기 후 기자회견에서도 흥분했고, 연맹과 심판, 대한항공의 결탁설까지 언급했다. KOVO는 대한항공 회장인 조원태 회장이 수장으로 있다.

현대캐피탈은 이 판독에 대해 이의 제기를 했고, 이에 KOVO는 5일 사후 판독 및 소청 심사위원회를 개최했다. 해당 상황에 대해 면밀하고 엄중하게 논의했다는 게 KOVO의 입장.

KOVO는 다양한 화면을 검토한 결과 볼이 최대로 압박 되어진 상황에서 사이드라인의 안쪽선이 보이는 것으로 확인됐다고 알렸다. 이는 KOVO 운영요강 로컬룰 가이드라인 4.볼 인/아웃 '접지면을 기준, 최대로 압박 되어진 상황을 기준으로 라인의 안쪽선이 보이면 아웃이다'에 의거, 정독으로 인정됐다.

연맹은 다만 챔피언결정전에서 이와 같은 논란의 상황이 발생한 것에 대해 유감을 표명하고, AI 비디오판독 시스템을 다음 시즌 도입하기 위해 개발 중이라고 알렸다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com