'소통+참여+추억' KB손해보험의 특별했던 팬 미팅 현장

KB스타즈 배구단 2025-2026시즌 팬미팅. 사진제공=KB스타즈 배구단

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[스포츠조선 정현석 기자]의정부 KB손해보험 스타즈 배구단이 지난 4일,'KB손해보험 인재니움 수원'에서 시즌 멤버십 팬들을 초청해 '2025-2026시즌 팬미팅'을 개최했다.

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이번 행사는 한 시즌 동안 변함없는 성원과 열정적인 응원을 보내준 팬들에게 깊은 감사의 마음을 전하기 위해 마련됐다.

행사의 시작을 알린 1부에서는 선수들과 팬들이 직접 소통하는 '스페셜 토크쇼'가 진행됐다.시즌 중 미처 전하지 못했던 비하인드 스토리와 진솔한 답변들을 통해 팬들과 공감대를 형성했다. 신인 선수들의 패기 넘치는 장기자랑이 이어졌다.

2부에서는 이번 팬미팅의 하이라이트인 참여형 이벤트 '스타즈 탐정단'이 진행되어 팬들의 뜨거운 호응을 얻었다.

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선수와 팬이 한 팀이 되어 감독실,구단 버스,전력분석실, 체육관,웨이트장 등 평소 팬들에게 공개되지 않는 선수단 전용 공간을 누비며 미션을 해결했다. 선수들이 실제 생활하는 공간에서 함께 호흡하며 미션을 수행한 이번 프로그램은 팬들에게 더욱 특별한 추억이 됐다.

마지막 3부에서는 선수단과 팬들이 함께하는 단체 사진 촬영과 사인회가 이어졌다.

선수들은 팬 한 명 한 명에게 감사의 인사를 전하며 사인을 건넸고, 행사를 마친 후 귀가하는 팬 전원에게 감사의 마음을 담은 굿바이 기프트를 비롯한 다양한 선물을 전하며 행사 마지막까지 감동적인 팬 서비스를 전했다.

구단 관계자는 "이번 시즌 팬들이 보내준 뜨거운 사랑에 보답하고자 선수들과 팬이 가장 가까이서 소통할 수 있는 시간을 준비했다"며, "오늘 함께 나눈 뜻깊은 추억이 팬들에게 큰 선물이 되었기를 바라며, 다음 시즌에도 팬들의 기대에 부응하는 KB손해보험 스타즈 배구단이 되겠다"고 소감을 밝혔다.