"분노가 기폭제, 목숨 걸고 이기겠다" 누가 현대캐피탈 화나게 했나, 살벌했다...챔프전 4차전으로 [천안 현장]

6일 천안 유관순체육관에서 열린 V리그 챔피언결정전 현대캐피탈과 대한항공의 경기. 현대캐피탈 레오가 득점 후 환호하고 있다. 천안=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.06/

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[천안=스포츠조선 김용 기자] 분노가 셧아웃 승리로...

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현대캐피탈 필립 블랑 감독은 6일 천안유관순체육관에서 열린 2025~2026 진에어 V리그 남자부 챔피언결정전 3차전이 열리기 전에도 분을 삭이지 못하는 모습이었다.

2차전 '역대급' 오심 논란이 있었다. 1패를 안고 들어간 2차전. 세트 스코어 2-2. 마지막 5세트. 현대캐피탈의 14-13 리드. 서브는 현대캐피탈 레오. 그리고 들어간 강서브. 대한항공 선수 누구도 받지 못했다. 라인 부근에 떨어졌다.

선심이 아웃 선언. 현대캐피탈은 곧바로 비디오 판독을 신청했다. 판독 결과 아웃. 블랑 감독과 현대캐피탈 선수들이 분노했다. 분명 라인에 공이 닿았다. 하지만 아웃이었다. V리그 만의 로컬룰 때문이었다. 호크아이 등 첨단 장비가 없는 현실. 중계 화면으로만 판독해야 하는 상황. 라인에 조금이라도 닿았는지, 아닌지를 판별하기는 너무 힘든 조건. 그래서 만든 게 로컬룰이다. 공이 최대로 눌려 팽창했을 때, 라인을 다 가리느냐 그렇지 않느냐로 인과 아웃을 판독한다. 레오의 서브 때는 좌측 인쪽 라인이 일부 보였다. 그래서 로컬룰상 아웃이라는 게 판독 기준.

6일 천안 유관순체육관에서 열린 V리그 챔피언결정전 현대캐피탈과 대한항공의 경기. 현대캐피탈 필립 블랑 감독이 레오를 향해 엄지를 치켜세우고 있다. 천안=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.06/

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현대캐피탈이 화가 난 건, 그 바로 앞에 마쏘의 블로킹 때 비슷한 공은 왜 인을 선언했냐는 것이었다. 공 위치가 미세하게 달라 라인을 조금 더 가리기는 했지만, 이 판독은 주관의 영역이기에 보는 사람에 따라 완전히 결과가 달라질 수 있다. 블랑 감독은 이 기준에 분노를 한 것이다.

블랑 감독은 3차전을 앞두고 "사람들이기에 이런 순간을 맞딱뜨렸을 때 느끼는 감정이 분노다. 무서운 감정이다. 잘 사용한다면 기폭제가 될 것이다. 어떤 것도 이겨낼 수 있는 감정이 될 것이다. 분노를 기폭제로 보여 목숨 걸고 이겨야 한다. 당연히 상처는 남을 거다. 나 조차 이 장면이 다시 반복되지 않을까 두려움이 있다. 우리 선수들이 프로답게 잘해줄 거라 믿는다"고 밝혔다. 일단 블랑 감독의 말에서부터 엄청난 분노가 느껴졌다.

6일 천안 유관순체육관에서 열린 V리그 챔피언결정전 현대캐피탈과 대한항공의 경기. 현대캐피탈 김진영이 득점 후 환호하고 있다. 천안=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.06/

선수들은 그날 경기 후, 그리고 이날 경기 전 얘기를 할 수가 없었다. 보여줄 수 있는 건 경기 뿐이었다. 홈 팬들 앞에서 상대가 우승하는 모습을 보여줘서는 안 된다는 마음에 똘똘 뭉쳤을 것이다.

시작부터 무서웠다. 현대캐피탈 선수들에게 살기가 느껴질 정도. 공-수 모두에서 엄청나게 집중했다. 이를 악 물고 싸우는 게 느껴졌다. 대한항공 선수들이 그에 밀리는 모습도 확연했다. 1세트 중반 21-11 스코어가 나왔다.

6일 천안 유관순체육관에서 열린 V리그 챔피언결정전 현대캐피탈과 대한항공의 경기. 현대캐피탈 필립 블랑 감독과 대한항공 헤난 달 조토 감독이 인사를 나누고 있다. 천안=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.06/

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2세트 대한항공도 정신을 차렸다. 치열한 접전. 대한항공이 계속해서 2점차 리드를 가져갔다. 1세트부터 무서운 집중력을 보여준 레오의 손에서 경기가 요동쳤다. 레오의 강서브에 대한항공 리시브 라인이 흔들리며 19-19 동점에, 21-19 역전까지 성공했다. 레오의 서브가 네트에 맞고 상대 코트에 떨어지는 행운까지 더해졌다. 그렇게 2세트까지 승리한 현대캐피탈은 완전히 분위기를 가져왔다. 3세트도 17-11, 압도적으로 앞서나갔다. 체력이 떨어졌는지 대한항공의 거센 추격을 받았지만 21-22 역전까지 허용했지만, 체력이 떨어져 쉬다가 들어온 해결사 허수봉과 레오의 엄청난 퍼포먼스로 결국 재역전에 성공했다. 홈 팬들의 환호 속에 세트 스코어 3대0 셧아웃 승리를 따냈다. 4차전까지 몰고 갔다.

블랑 감독은 "우리 목표는 인천 원정 2연전에서 1승을 하고, 천안에서 2승을 하며 홈팬들 앞에서 우승하는 것이었다. 그건 실패했다. 일단 다 이기고 진정한 승부가 누가 될지 지켜보겠다. 목숨 걸고 싸우겠다"고 했다. 3차전은 그 모습이 확실히 표출됐다.

천안=김용 기자 awesome@sportschosun.com