우승 확정 실패, 헤난 감독 "현대캐피탈은 강팀, 또 한 번 전쟁을 준비하겠다" [천안 현장]

6일 천안 유관순체육관에서 열린 V리그 챔피언결정전 현대캐피탈과 대한항공의 경기. 대한항공 헤난 달 조토 감독이 비디오 판독을 요청하고 있다. 천안=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.06/

Advertisement

[천안=스포츠조선 김용 기자] "현대캐피탈은 강팀, 또 한 번 전쟁을 준비하겠다."

Advertisement

대한항공 헤난 달 조토 감독이 3차전에서 우승하지 못한 것에 대한 아쉬움을 드러냈다.

대한항공은 6일 천안유관순체육관에서 열린 현대캐피탈과의 챔피언결정전 3차전에서 상대의 압도적 화력에 밀리며 세트스코어 0대3으로 완패했다. 홈에서 열린 1, 2차전 경기에서 2연속 풀세트 승리를 거둔 대한항공은 이날 셧아웃패를 당하며 우승 기회를 4차전으로 미뤄야 했다. 1세트 시작하자마자 큰 스코어 차이로 밀리며 기선제압 싸움에서 밀리니, 경기를 쉽게 풀어갈 수 없었다.

헤난 감독은 경기 후 "업앤 다운이 심한 경기였다. 연속성이 부족했다"고 이날 경기를 돌이켰다. 이어 "1세트 우리 리시브 라인이 많이 흔들렸다. 점수차가 벌어져 극복하기 어려웠다. 상대가 훌륭한 경기를 했다. 현대캐피탈이 강팀인 건 사실"이라고 말했다.

Advertisement

헤난 감독은 "2세트, 3세트 모두 리드를 잡았을 때 이어가지 못했다. 아까 얘기한 것처럼 업앤 다운이 큰 경기를 한 게 패인이다. 분명하게 얘기할 수 있는 건, 특정 선수에 의한 게 아닌 코칭스태프부터 선수단 모두의 책임이다. 오늘 경기를 마쳤으니, 오늘 경기는 잊고 바로 다음 4차전을 준비하겠다. 또 한 번의 전쟁을 치를 준비를 해야 한다"고 밝혔다.

천안=김용 기자 awesome@sportschosun.com