현대캐피탈-대한항공 챔프전 4차전 대상 프로토 승부식 44회차 마감 임박-관심 집중

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[스포츠조선 노주환 기자]서울올림픽기념 국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가 8일 오후 7시 천안유관순체육관에서 열리는 2025~2026 V리그 남자부 챔피언결정전 4차전 현대캐피탈(홈)-대한항공(원정)전을 대상으로 한 프로토 승부식 44회차 게임이 마감을 앞두고 있다.

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해당 경기를 대상으로 한 프로토 승부식 44회차는 ▲일반(105번) ▲핸디캡(106번) ▲언더오버(107번) ▲SUM(108번) 등 다양한 게임 유형으로 참여할 수 있으며, 경기 시작 시간인 8일 오후 7시까지 전국 스포츠토토 판매점 및 공식 인터넷 발매 사이트 '베트맨'을 통해 구매가 가능하다.

이번 경기는 챔피언결정전 향방을 가를 핵심 승부로, 현재 시리즈 전적에서 대한항공이 2승 1패로 앞서 있는 가운데 펼쳐진다. 대한항공은 이번 4차전에서 승리할 경우, 통산 6번째 우승을 확정지을 수 있으며, 현대캐피탈은 안방에서 승리를 거두고 시리즈를 5차전으로 끌고 가겠다는 각오다.

앞선 경기 흐름에서는 1~2차전 모두 풀세트 접전 끝에 대한항공이 승리를 가져가며 위기 대응 능력을 입증했다. 반면 3차전에서는 현대캐피탈이 3대0 완승을 거두며 흐름 반전에 성공했다. 특히 레오(레오나르도 레이바)가 23점, 공격 성공률 63%를 기록하며, 공격을 이끈 점이 주요 변수로 작용했다.

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양 팀 전력에서도 대비가 뚜렷하다. 대한항공은 임동혁을 중심으로 한 공격력과 함께, 시즌 막판 합류한 마쏘가 변수로 떠올랐다. 쿠바 출신의 마쏘는 대한항공이 우승을 위해 영입한 선수다. 큰 키를 활용한 스파이크 타점과 블로킹이 강점인 미들 블로커다. 현대캐피탈은 레오와 허수봉으로 이어지는 강력한 좌우 공격 라인을 앞세운다. 특히 3차전에서는 공격 흐름이 살아났고, 홈 경기라는 점에서 분위기 역시 긍정적으로 작용할 전망이다.

이번 경기의 관전 포인트는 외국인 선수 간 맞대결이다. 3차전에서 23득점을 성공시킨 레오가 경기 주도권을 가져간 가운데, 대한항공이 마쏘를 어떻게 활용하느냐에 따라 경기 양상이 달라질 가능성이 크다.

이번 4차전 경기는 챔피언결정전의 분수령으로 평가받고 있는 만큼, 배구팬들의 관심이 집중될 것으로 예상된다. 한국스포츠레저 관계자는 "챔피언결정전과 같은 단기 시리즈에서는 선수 컨디션에 따라 경기 흐름이 급격하게 바뀔 수 있다"며 "지난 세 차례의 맞대결 내용을 바탕으로 한 승부 예측이 필요한 경기가 될 것"이라고 말했다.

프로토 승부식 44회차 2025~2026 V리그 남자부 챔피언결정전 4차전 현대캐피탈(홈)-대한항공(원정)전에 대한 대상경기 정보 및 분석 내용은 베트맨 홈페이지 및 토토가이드 페이지 등을 통해 확인할 수 있다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com