'은퇴' 양효진 다음 뉴리더! 'FA 최대어' 김다인, 5억4000만원 최고 대우로 현대건설 잔류 "다시 최고의 자리 서겠다" [공식발표]

사진제공=KOVO

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[스포츠조선 김영록 기자] 현대건설 힐스테이트가 팀의 핵심 전력이자 국가대표 주전 세터인 김다인 선수와 생애 첫 FA(자유계약선수) 계약을 체결하며 동행을 이어간다.

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현대건설배구단과 계약한 김다인 선수는개인 상한 최고액인 5억 4천만원(연봉 4억2천만원, 옵션 1억2천만원)으로 최고 대우를 받으며 리그를 대표하는 세터로서의 가치를 인정받았다. 계약기간은 3년이다.

2017-18 시즌 신인선수 드래프트 2라운드 4순위로 입단한 김다인 선수는 현대건설배구단의 중추적인 역할은 물론, 대한민국 여자배구 국가대표팀 부동의 주전세터로 활약하고 있어 이번 FA 시장에서 '최대어'로 꼽히며 많은 구단의 관심을 받았다.

진에어 2025-2026 V리그 시상식이 13일 오후 서울 광진구 비스타워커힐서울에서 열렸다. 베스트7에 선정된 김다인이 수상 소감을 말하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.13/

이번 FA 계약을 통해 현대건설배구단은 팀의 전술적 핵심인 세터 포지션을 안정적으로 확보함과 동시에 김다인 선수를 팀을 새롭게 이끌어갈 'New Leader'로 공식화하며 차기 시즌 통합 우승을 위한 발판을 마련했다.

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현대건설배구단 강성형 감독은 "김다인 선수는 팀에 대한 헌신이 남다르고 동료들에게 깊은 신뢰를 받는 명실상부 국내 최고의 세터"라고 평하며, "선수가 안정된 환경 속에서 기량을 마음껏 펼치고 더욱 성장할 수 있도록 구단 차원에서 모든 지원을 아끼지 않을 것"이라고 말했다.

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FA 계약을 마친 김다인 선수는 "데뷔 후 처음 맞이하는 FA라 고민이 많았던 것도 사실이지만, 저를 믿고 지지해준 구단과 늘 변함없는 사랑을 보내주시는 팬들 덕분에 확신을 가질 수 있었다"며 "다시 한번 현대건설 동료들과 함께 최고의 자리에 설 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

사진제공=KOVO

부산=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com