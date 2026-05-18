'은퇴 선언' 황연주, 향후 계획은? "방송·지도자 등 다양한 가능성 열어두고 제2의 삶 준비" [공식발표]

사진제공=KOVO

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[스포츠조선 이종서 기자] "제 2의 인생도 응원해주세요."

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한국도로공사 하이패스가 18일 "황연주 선수가 고심 끝에 정든 코트를 떠나 현역 은퇴를 공식 선언했다"고 밝혔다.

한국 황연주는 지난 2005년 V리그 원년 멤버로 프로 무대에 데뷔한 이후, 22년 동안 코트를 지켜온 한국 여자배구의 살아있는 역사다. 출범 초기부터 남녀부 통틀어 최초 서브 득점 300개, 최초 통산 5000점 달성 등 무수한 대기록을 작성하며 통산 6번의 우승을 달성했다.

도로공사 측은 베테랑 황연주가 팀의 중심을 잡아주길 바라며 동행을 희망했다. 그러나 황연주는 "선수로서 어느 정도 위치에 있을 때 아름답게 은퇴하고 싶다"는 확고한 뜻을 전했다. 구단도 이를 존중하여 아쉬움을 뒤로 한 채 은퇴를 최종 결정하게 됐다.

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황연주는 "그동안 코트 위에서 선수 황연주로 뛸 수 있도록 아낌없는 응원과 과분한 사랑을 보내주신 팬 여러분과 구단, 그리고 함께 땀 흘린 동료들에게 진심으로 감사드린다"며 소감을 전했다.

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향후 계획에 대해서는 "선수 생활은 마무리하지만 방송이나 지도자 등 다양한 기회를 통해 배구 팬 여러분과 계속해서 만날 수 있도록 여러 방향을 고심해보겠다. 제2의 인생도 많이 응원해주셨으면 좋겠다"고 밝혔다.

한국도로공사 관계자는 "그동안 팀과 여자배구 발전을 위해 헌신해 준 황연주 선수에게 깊은 감사를 표하며, 코트를 떠나 새로운 출발을 앞둔 황연주 선수의 앞날을 진심으로 응원하겠다"고 전했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com