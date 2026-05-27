"팔꿈치도 안 좋은데 공 때리겠다고…" 승률 78% 원팀의 기적, 박철우 감독이 말한 '언성 히어로'

박철우 우리카드 감독(오른쪽)과 이강원 코치. 사진제공=KOVO

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[스포츠조선 이종서 기자] "선수하면서 팔꿈치가 많이 안 좋았는데…."

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지난해 12월 30일 우리카드 우리WON은 사령탑이었던 마우리시오 파에스 감독이 자리에서 물러났다. 파에스 감독이 자리에서 물러나면서 바다나라 시릴옹 코치도 함께 팀을 떠났다.

박철우 코치가 대행으로 지휘봉을 잡은 가운데 트레이닝 파트를 제외하고는 이강원 코치만이 남게 됐다.

대행이라고 해도 약 3개월 정도 팀을 운영해야 하는 상황. 박 감독과 이 코치 둘이서 훈련을 이끌고 지휘를 하는 게 쉽지 않아 보였다. 더욱이 이 코치는 처음으로 지도자의 길을 걷기 시작한 '초보 코치'였다.

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구단에서는 코치 추가 영입을 제안했지만, 박 감독은 거절했다. 이 코치와 둘이서 시즌을 마무리 짓겠다는 뜻을 전했다.

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이유는 명확했다. 가뜩이나 어수선할 수 있는 팀 분위기에 새로운 코치가 온다면 적응 문제와 새로운 시스템에 적응하는 시간까지 걸려 좋을 게 없다는 판단이었다.

'박철우호'는 기적의 시나리오를 써 내려갔다. 3라운드까지 승점 19점으로 6위에 그쳤던 우리카드는 후반기 18경기에서 14승4패로 승률 78%를 기록하며 봄배구 진출에 성공했다. 탄탄한 팀워크가 무기였다.

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쉽게 이뤄진 건 없었다. 박 감독과 이 코치의 남다른 헌신이 있기에 가능했다. 코치 숫자가 적은 만큼 더욱 움직여야만 했다. 선수들에게 공을 때려주는 것도 다른 팀에 비해 두 배 가까이 많을 수밖에 없었다.

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2024~2025시즌까지 현역으로 뛰었다고는 하지만, 이 코치로서도 체력적인 부담이 따를 수밖에 없었다. 그러나 이 코치는 한 마디의 불평 없이 묵묵하게 박 감독과 호흡을 맞췄다.

박 감독의 고마움은 남다를 수밖에 없었다. 시즌을 마친 뒤 박 감독은 이 코칭 이야기에 "이강원 코치가 많이 지지해주고, 도와주면서 조언도 많이 해줬다"라며 "이 코치가 선수를 하면서 팔꿈치가 안 좋았는데 선수들에게 공을 많이 때려서 또 안 좋아졌더라. 나도 팔꿈치가 안 좋아졌는데 그러면서 더 서로 의지했던 거 같다"고 웃었다.

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박 감독은 이어 "팀이 힘든 상황에 이야기도 많이 나눴다. 내가 힘들까봐 본인 스스로 공을 더 때린다고 이야기도 해주더라. 여기까지 오는데 정말 이강원 코치 역할이 컸다. 중·고등학교 선후배고, 삼성화재에서 같이 선수 생활도 했었다. 그래도 최근 1년 동안 더 가까워진 거 같다. 고마운 사람"이라고 했다.

박 감독은 이어 "이 코치뿐 아니라 우리 스태프 모두에게 고맙다. 각자 자리에서 정확하게 역할을 흔들림없이 했다. 윤세운 코치님도 체력 부분이나 이런 것도 확실하게 책임졌다. 믿고 따랐던 트레이너 선생님이었다. 의심의 여지가 없었다. 상의할 부분은 상의하면서 도움을 받을 수 있었다"라며 "대행을 하면서 가장 중요하게 여겼던 부분이 내가 다 하려고 하지 않았던 것이다. 가장 중요하게 여겼던 부분이었다. 내가 다 하려고 하지 않았다. 적재적소에 좋은 인원이 많으면 잘 돌아갈 거다. 그 스태프 믿고 각자 최선을 다할 수 있게 만들어 주는게 목표다. 그러다보니 큰 무리없이 3개월 정도를 잘 보낼 수 있었다"고 말했다.

우리카드는 다가오는 시즌 새로운 코치진을 꾸렸다. 지태환 코치와 이준영 코치를 영입했다. 실력에는 의심이 없다. 박 감독은 "가장 중요하게 생각한 건 인품이었다. 선수들과 가장 잘 융화하고, 마음을 이해해줄 수 있는 코치가 오길 바랐다. 두 코치를 워낙 잘 알고 있다. 우리 팀에 성공적으로 잘 녹아들 거라고 생각한다"고 기대했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com