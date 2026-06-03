'석진욱호' 첫 아시아쿼터 선수는 파키스탄 국대…"팀의 측면 공격에 새로운 활력을 불어넣을 것" [공식발표]

사진제공=한국전력

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[스포츠조선 이종서 기자] '석진욱호'로 새롭게 출발하는 한국전력 빅스톰이 아시아쿼터 선수 영입을 마쳤다.

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한국전력은 지난 2일 '2026~2027시즌 아시아쿼터 선수로 파키스탄 국가대표 아웃사이드 히터인 우스만 파야드 알리(등록명 우스만)를 영입했다'고 밝혔다.

우스만은 1999년생으로, 폭발적인 탄력과 3m45에 달하는 높은 스파이크 타점을 자랑하는 아웃사이드 히터다.

한국전력은 "우스만은 아시아 최고 수준으로 평가되는 이란 슈퍼리그의 명문 구단인 샤다브 야즈드, 후르순 람사르 등의 팀에서 풍부한 경험을 쌓으며 수준 높은 기량을 입증해 왔다. 특히 이란 슈퍼리그에서 최고의 아웃사이드 히터 중 한명으로 손꼽히며, 파키스탄 국가대표 주전 공격수로서 국제 무대에서도 뛰어난 경기력을 선보이고 있다"고 소개했다.

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한국전력은 외국인선수로 쉐론 베논 에반스(등록명 에반스)와 재계약했다. 우스만은 에반스와 더불어 한국전력의 공격력을 끌어올릴 선수로 기대되고 있다. 한국전력은 "탄탄한 기본기와 다채로운 공격 코스를 활용하여 팀의 측면 공격에 새로운 활력을 불어넣을 것"이라며 "국제대회와 해외 리그에서 쌓은 다년간의 경험이 팀 경기력에 강력한 시너지 효과를 가져올 것으로 기대한다"고 밝혔다.

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한국전력 유니폼을 입게 된 우스만은 "한국전력과 함께하게 되어 매우 기쁘고 설렌다"며 "팬들의 기대에 부응할 수 있도록 코트 위에서 팀의 승리를 위해 최선을 다하겠다"고 입단 소감을 전했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com