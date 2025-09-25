"오늘 중요한 경기, 귀중한 1승 칭찬" 두번째 우승에 매직넘버 3 염갈…

|
[울산=스포츠조선 권인하 기자]LG 트윈스가 롯데 자이언츠에 대승을 거두며 정규리그 우승에 바짝 다가섰다.
26일부터 대전에서 한화와 주말 3연전을 펼치게 된 LG는 여유를 가지고 나설 수 있게 됐다. 남은 5경기서 3경기만 이기면 우승 확정. 3연전 중 1경기만 이기고 이후 두산과 NC전에서 1경기만 이기면 자력 우승을 할 수 있는 유리한 고지를 점령하게 됐다.
최근 4번 문보경의 타격 부진으로 공격의 연결이 자주 끊겼던 LG는 전날 NC전에 4번 김현수-5번 문보경으로 바꿨는데 이날도 새로운 중심타선으로 나왔다. 홍창기(지명타자)-신민재(2루수)-문성주(우익수)-오스틴(1루수)-김현수(좌익수)-문보경(3루수)-오지환(유격수)-박동원(포수)-박해민(중견수)으로 짰다. 중심타선을 문성주-오스틴-김현수로 새롭게 구성한 것. 그리고 이것이 적중했다
박동원의 안타와 박해민과 홍창기의 연속 볼넷으로 만든 1사 만루의 찬스에서 신민재가 친 느린 유격수앞 땅볼 때 롯데 유격수 전민재가 던진 1루 송구가 뒤로 빠지면서 주자 2명이 들어와 2-0을 만들었다.
이어 문성주가 1루쪽으로 높은 바운드의 땅볼을 쳤는데 1루수 고승민이 홈으로 뿌렸으나 송구가 조금 높아 또 세이프. 3-0. 실책으로 기록되지는 않았지만 아쉬운 수비였다.
그리고 오스틴이 감보아의 초구 135㎞의 가운데 높은 체인지업을 그대로 받아쳐 좌중간 담장을 넘어가는 스리런포를 날려 단숨에 6-0으로 만들었다.
공격의 물꼬를 튼 LG는 쉬지 않고 점수를 뽑으며 계속 달아났다. 6회초엔 2사 후 볼넷 2개와 안타 1개로 만든 만루 찬스에서 오스틴의 3루수앞 땅볼 때 3루수 박찬형의 1루 송구가 원바운드로 뒤로 빠지며 또 주자 2명이 들어와 8-0. 8회초엔 1사 만루서 오스틴의 좌익선상 2루타로 2점을 더 뽑아 10-0을 만들었다. 9회초에도 병살타로 2아웃이 된 뒤 김현종의 2루타와 천성호의 적시타로 11-0까지 달아났다.
LG는 손주영이 7이닝을 소화했고 타선이 터지면서 필승조를 아껴 한화전에 총력전을 펼칠 수 있게 됐다.
경기후 LG 염경엽 감독은 "오늘 불펜을 아껴야되는 경기였는데 손주영이 긴 이닝을 던져주면서 좋은 피칭으로 선발로서 자기 역할을 잘해주며 승리의 발판을 만들어 줬다"며 "타선에서 신민재 문성주의 타점과 오스틴의 스리런 홈런으로 빅이닝을 만들면서 전체적인 경기의 흐름을 우리쪽으로 가져올 수 있었고 추가점이 필요한 상황에서 타선의 집중력을 보여주며 승리할 수 있었다"라며 선발 손주영과 많은 점수를 뽑아준 타자들을 칭찬.
이어 "어떤 포인트에서 오늘 중요한 경기였는데 야수들과 투수들 모두 전체적으로 집중력을 보여주며 귀중한 1승을 만들어 낸 것에 대해 선수들을 칭찬하고 싶다"라고 이날 승리의 의미를 부여했다. "오늘 비도 오는 흐린 날씨에도 멀리 울산 원정까지 오셔서 열정적인 응원을 보내주신 팬들 덕분에 귀중한 승리를 할 수 있었다. 감사드린다"라고 팬들에게도 고마움을 표했다.
울산=권인하 기자 indyk@sportschosun.com