'50세' 한고은, 갑작스러운 하반신 마비 고백 "허리 주저앉아..기어다…

25일 한고은의 유튜브 채널에는 '50세 갱년기 한고은 최근 건강상태 본 미국 한의사가 깜짝놀란 이유'라는 제목의 영상이 올라왔다.
영상에서 한고은은 미국인 한의사 나비니마씨를 만나 건강 고민을 털어놨다.
50세인 한고은은 "사실 제가 요즘에 되게 아팠다. 몸에 염증 수치가 올라가지고 신우신염을 한 2주 앓았다"고 털어놨다.
이어 한의사는 한고은의 손목, 이두근 밑 팔, 심장 위의 맥을 짚었다. 이후 한의사는 "스트레스 과다인 상태다. 몸이 허한 상태인데 억지로 힘을 내고 있다. 요즘 이런 환자 분들이 많다. 쉬어야 할 때 쉬지 못하고 무리하게 달리는 현대인들이 이런 상태다"라며 "혈관을 수축시키는 현상이 잠시면 나쁘지 않은데 오래 가면은 국소적으로 받는 혈액 양이 떨어지니까 기능 저하가 생긴다. 근육이 금방 뭉치고 걸리게 되는 증상이 생길 수 있다. 이런 상태의 사람은 사지 말단이 차갑고 소화에 문제가 있다"고 진단했다. 그러면서 한의사는 한고은에게 "일단 쉬어라"라고 조언했다.
이에 한고은은 과거 갑작스럽게 하반신 마비를 겪었던 사연을 털어놨다. 그는 "한 3년전 겨울에 강아지하고 놀러 가서 평화롭게 놀아줬다. 그런데 갑자기 뜩 소리가 나더니 허리가 주저앉는 느낌이 나더라. 그 상태에서 못 움직였다. 발가락만 움직여졌다. 신경은 살아있다 싶었다. 하지만 아무것도 움직일 수 없었고 너무 아팠다. 몸이 맘대로 움직이질 않아 팔 힘으로 버티고 있었다"고 회상했다.
이어 "스키장에 있는 리조트 안, 강아지 놀이터에서 사건이 발생했다. 너무 창피해서 119도 부를 수가 없었다. 이후에 결국 부르기로 결정했는데 리조트가 도시랑 멀리 떨어져 있으니까 119가 온다고 해도 40분이 넘게 걸리는거다. 다행히 스키장에 있는 비상 의료진이 들것을 들고서 저를 데리러 왔다. 너무 창피했다. 병원에가서 진통제를 맞고 이완이 된 다음에 집에 와서 근처 병원에 가서 시술을 받았다"고 전했다.
그러면서 "허리 다치고 난 후 2일차에는 아예 못 움직였다. 3일차에는 기어다녔다. 6일차에 기적적으로 허리가 펴지더라"며 "건강은 있을때 지켜야한다"고 말했다.