지면 승점 4점 차까지 붙는데…도로공사 악재 "강소휘, 오늘도 어렵다"

14일 인천 삼산월드체육관 열린 V리그 흥국생명과 한국도로공사 경기. 도로공사 강소휘가 득점 후 환호하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.01.14/
[수원=스포츠조선 이종서 기자] "오늘까지는 조금 어려울 같다."
한국도로공사는 13일 수원체육관에서 진에어 2025~2026 V-리그 여자부 현대건설과 5라운드 경기를 한다.
도로공사는 직전 페퍼저축은행전에서 강소휘가 경기 중 허리 통증으로 빠졌다. 결국 페퍼저축은행에 세트스코어 1대3으로 패배했다.
이런 가운데 현대건설이 직전 경기에서 흥국생명을 잡고 2위로 올라왔다. 두 팀의 승점 차는 7점 차. 경기를 내준다면 승점은 4점 차까지 붙을 수 있다.
승리가 절실한 상황. 그러나 강소휘는 100%의 몸 상태가 아니다. 경기를 앞두고 김종민 도로공사 감독은 "강소휘는 오늘까지 조금 어려울 거 같다. 회복은 다 됐다. 일단 다음 경기에는 지장이 없을 거 같다. 오늘 상황봐서 투입을 할 지 안 할 지 고민해봐야할 거 같다"고 말했다.
김 감독은 이어 "높이 때문에 소휘가 들어가는 것과 김세인이 들어가는 건 차이가 있다. 그래도 우리 것을 하면서 버티면 승부가 어떻게 될 지 모르겠다. 지난 경기에서는 소휘가 빠지면서 전체적인 분위기가 넘어가고 선수들도 우왕좌왕했던 거 같다"고 했다.
9일 수원체육관에서 열린 V리그 현대건설과 흥국생명의 경기. 현대건설 강성형 감독이 작전 지시를 하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.02.09/
반면, 현대건설은 승리해야 1위를 넘볼 수 있게 된다. 강성형 현대건설 감독은 "우리도 정지윤이 빠진 상황이다. 같은 입장일 거 같다. 그래도 (강소휘가 빠지면서) 높이가 낮아지면 카리의 공격이 괜찮지 않을까 싶다"고 했다.
카리의 몸 상태에 대해서는 "어제 훈련을 하는 걸 봐서는 크게 문제없었다. 더 나빠지지는 않을 거 같다. 치료도 받고 관리도 잘해서 좋은 컨디션이 나왔으면 하는 바람"이라고 했다.
현대건설은 올 시즌 도로공사전에서 1승3패를 기록하고 있다. 강 감독은 "1승3패를 해서 어려운 부분이 있다. 흥국생명전에서는 우리가 원하는 서브를 잘 공략해서 원하는 방향쪽으로 유효 블로킹도 가지고 갔다. 도로공사를 리시브도 좋다"라며 "그래도 흥국생명전을 마치고 오늘(도로공사전)이 기대된다고 했다. 코트 안에서 분위기나 눈빛, 호흡적인 부분이 좋아서 그런 쪽에 기대하고 있다"고 말했다. 수원=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com