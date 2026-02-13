[공식] '金최가온 패싱 논란' JTBC 입 열었다 "쇼트트랙 韓강세 종목, 스노보드 JTBC스포츠 중계"

기사입력 2026-02-13 18:05


[공식] '金최가온 패싱 논란' JTBC 입 열었다 "쇼트트랙 韓강세 종…
13일(한국시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 스키 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 최가온이 90.25점을 획득해 금메달을 차지했다. 시상식에서 태극기를 들어보이는 최가온. 리비뇨(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.13/

[스포츠조선 조지영 기자] 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 한국 스노보드 역사상 최초의 금메달을 안긴 최가온의 경기를 패싱한 JTBC가 공식 입장을 전했다.

JTBC는 13일 오후 "
최가온 선수가 출전한 스노보드 여자 하프파이프 경기는 당초 JTBC와 JTBC스포츠에서 동시 생중계하였으나, 쇼트트랙 경기가 시작됨에 따라 JTBC는 쇼트트랙으로 전환하고, 하프파이프는 JTBC스포츠에서 중계를 이어갔다"고 밝혔다.

이어 "

JTBC가 쇼트트랙 중계 도중 다시 최가온 선수 경기로 전환할 경우, 쇼트트랙 경기를 시청할 수 있는 채널은 없어지게 된다. 쇼트트랙이 대한민국 대표팀의 강세 종목이자 국민적 관심도가 높은 만큼 시청자의 선택권을 고려해 쇼트트랙 중계를 유지하고, 하프파이프는 JTBC스포츠를 통해 지속하는 방식으로 운영했다"고 설명했다.

마지막으로 JTBC는 "밀라노 코르티나 동계올림픽을 시청자들이 최대한 다양한 경기를 실시간으로 즐길 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 덧붙였다.

앞서 최가온은 13일(한국시간) 이탈리아 리비뇨 스노 파크에서 열린 여자 스노보드 하프파이프 결선에서 최종 90.25점을 기록하며 한국 스노보드 역사상 최초의 금메달을 획득했다. 하지만 올림픽을 단독중계한 JTBC가 본채널에서 최가온의 경기 생중계를 중단하고 쇼트트랙 경기로 전환해 시청자의 불만을 샀다. 당시 최가온의 경기는 JTBC스포츠를 통해 중계를 이어갔다.

<이하 JTBC 공식 입장 전문>

최가온 선수의 하프파이프 결승 경기 중계에 대해 알려드립니다.

최가온 선수가 출전한 스노보드 여자 하프파이프 경기는 당초 JTBC와 JTBC스포츠에서 동시 생중계하였으나, 쇼트트랙 경기가 시작됨에 따라 JTBC는 쇼트트랙으로 전환하고, 하프파이프는 JTBC스포츠에서 중계를 이어갔습니다.


JTBC가 쇼트트랙 중계 도중 다시 최가온 선수 경기로 전환할 경우, 쇼트트랙 경기를 시청할 수 있는 채널은 없어지게 됩니다.

쇼트트랙은 대한민국 대표팀의 강세 종목이자 국민적 관심도가 높은만큼, 시청자의 선택권을 고려해 쇼트트랙 중계를 유지하고, 하프파이프는 JTBC스포츠를 통해 지속하는 방식으로 운영했습니다.

JTBC는 밀라노 코르티나 동계올림픽을 시청자들이 최대한 다양한 경기를 실시간으로 즐길 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

손연재, '돈자랑 비판' 의식했나..."왜 샀는지 모르겠다" 과소비 반성

2.

활동 중단 박나래, ‘무편집’ 강제 복귀된 이유가..“피해자 많기 때문” (올댓스타) [종합]

3.

‘솔지5’ 이성훈, 이명박 손자설에 선 그었다..“먼 친척도 아냐” 목소리·외모 닮은 탓?

4.

[SC이슈] '올림픽 단독중계' JTBC, '金' 최가온 패싱에 민심 들끓는데 눈치없는 '시청률' 자랑만

5.

조윤희 딸, 말레이시아 국제학교 다녔다..교복 입고 '우월 비주얼'

연예 많이본뉴스
1.

손연재, '돈자랑 비판' 의식했나..."왜 샀는지 모르겠다" 과소비 반성

2.

활동 중단 박나래, ‘무편집’ 강제 복귀된 이유가..“피해자 많기 때문” (올댓스타) [종합]

3.

‘솔지5’ 이성훈, 이명박 손자설에 선 그었다..“먼 친척도 아냐” 목소리·외모 닮은 탓?

4.

[SC이슈] '올림픽 단독중계' JTBC, '金' 최가온 패싱에 민심 들끓는데 눈치없는 '시청률' 자랑만

5.

조윤희 딸, 말레이시아 국제학교 다녔다..교복 입고 '우월 비주얼'

스포츠 많이본뉴스
1.

롯데 정체불명 영상에 발칵! → 나승엽 고승민 김동혁 '게임장' 포착 날벼락.. "사실 관계 파악 중"

2.

[공식입장]'페라리 방치'→'의전 갑질 의혹' 국가대표 황희찬, 허위 사실 법적 대응 예고

3.

충격적이다! '4연승' 마이클 캐릭 계약 종료→'투헬 감독 부임' 급부상…맨유, 시즌 끝나면 선임 작업 착수

4.

[공식발표]KFA, 이민성 U-23 감독 유임…올림픽 대표팀 감독 별도 선임 '아시안게임과 투 트랙 진행'

5.

깨지기 쉬운 '다저스 日 투수 삼인방'→투구수 관리 필요…로버츠 "주 1회 등판 목표" WBC 부상 우려

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.