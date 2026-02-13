"스노보드 못 타는 삶 우울해" 최악의 위기, '부상 투혼' 新 하프파이프 여왕 만들다

13일(한국시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 스키 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 최가온이 90.25점을 획득해 금메달을 차지했다. 3차 시기를 마친 후 눈물을 보이고 있는 최가온. 리비뇨(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.13/
[스포츠조선 이현석 기자]스노보드 못 타면 우울해지는 소녀, 부상 위기를 극복한 기억들 속에서 하프파이프의 여왕으로 등극했다.
최가온은 13일(한국시각) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 90.25점을 획득해 올림픽 3연패에 도전한 한국계 미국인 클로이 김(88.00점)을 제치고 시상대 맨 꼭대기에 섰다. 클로이 김이 2018년 평창 대회 때 세운 이 종목 최연소 올림픽 금메달 기록(17세 10개월)도 경신(17세 3개월)했다.
역경을 딛고 일어선 드라마 같은 금메달이었다. 눈 내리는 리비뇨, 1차 시기부터 절반이 넘는 선수가 파이프에 쓰러졌다. 최가온도 피할 수 없었다. 1차 시기에서 기술 시도 후 내려오는 과정에서 파이프 엣지와 충돌했다. 일순간 경기장이 고요해질 정도로 큰 부상이었다. 최가온이 눈밭에서 쉽게 일어서지 못하자 모두가 우려 섞인 눈으로 바라봤다. 다행히 일어났지만, 2차 시기까지 여파가 남아있었다.
마지막 3차 시기, 반전은 시련 끝에서 나왔다. 스위치백나인으로 연기를 시작했다. 캡세븐에 이어 프런트나인, 백나인, 백세븐으로 연기를 깔끔하게 마무리했다. 최가온은 점수가 나오자 입을 틀어막으며 감격했다. 무려 90.25점이었다.
최가온은 경기 후 중계방송사를 통해 "지금 당장은 무릎이 좀 아프다. 1차 때 세게 넘어지고 나서 어디 하나 부러진 줄 알았다. 그래도 순간 힘이 돌아와서 일어났다"며 "솔직히 말하면 크게 말리는 사람은 없었다. 월드컵이라면 바로 그만뒀을 수도 있다. 하지만 이건 내가 7살 때부터 원했던 올림픽이어서 넘어지더라도 끝까지 해보자는 생각이 들었다"고 웃었다.
다시는 일어서고 싶지 않은 순간, 포기하고 싶은 순간에 일어설 수 있는 선수가 된 건 최가온이 극복해온 어려운 시간들 덕분이다. 세계 무대에서 기량을 뽐내던 2024년 1월 큰 부상을 당했다. 스위스 락스에서 열린 월드컵, 결선 직전 연습 레이스에서 허리를 크게 다쳤다. 수술을 피할 수 없었다. 스노보드를 포기하고 싶은 마음까지 들었다.
최가온은 대회 전 스포츠조선과의 인터뷰에서 "스노보드를 포기하고 싶으 마음까지 들었다"고 했다. 하지만 운명이었다. 최가온은 스노보드 없는 삶의 무료함에 다시 눈밭으로 향했다. 최가온은 "보드 없이 시간을 보내다가 삶이 우울해졌다. 보드를 못 타서 그렇다는 걸 깨달았고, 그다음부터는 하루하루 보드를 탈 수 있다는 사실로 재활 기간을 버텼다"고 했다.
최악의 부상까지 겪고 일어선 최가온은 이제 어떤 위기에도 마지막 시기까지 자신의 런(RUN)에 도전할 수 있는 선수로 거듭났다. 새로운 하프파이프 여왕은 절대 포기하지 않는 소녀다.