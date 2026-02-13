[공식발표] 롯데 대충격! 불법 게임장에 1명 더 있었다. 4인 즉각 귀국 조치 → "엄중하게 대처하겠습니다" 공개 사과
|온라인 커뮤니티 캡처
[스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠 선수들이 전지훈련 도중 불법 시설을 방문한 것으로 나타났다.
13일 다수 온라인 커뮤니티에 롯데 선수들로 보이는 인물 3명이 모니터가 설치된 게임장에서 오락을 즐기는 영상이 퍼졌다. 최초 얼굴이 확인된 선수는 나승엽 고승민 김동혁. 여기에 김세민도 있었던 것으로 확인됐다.
롯데는 1월 25일부터 대만 타이난에 1차 스프링캠프를 차렸다. 1차 캠프 종료를 약 일주일 앞두고 대형사고가 터졌다. 일부 선수들이 PC방처럼 보이는 게임장 CCTV에 포착된 것이다.
구단 자체 확인 결과 이곳은 불법 시설이었다.
롯데는 "선수 면담 및 사실 관계 파악 결과 확인된 나승엽, 고승민, 김동혁, 김세민 선수가 해당 국가에서 불법으로 분류되어 있는 장소에 방문한 것을 확인했습니다"라고 잘못을 시인했다.
롯데는 "이유를 불문하고 KBO와 구단 내규에 어긋나는 행위를 저지른 해당 선수 4명을 즉각 귀국 조치 시킬 예정입니다. 또한 KBO 클린베이스볼 센터에 즉각 신고하고 결과에 따라 구단도 이에 상응하는 조치를 내리겠습니다"고 덧붙였다.
롯데는 추가 조사에 착수했다.
롯데는 "구단은 현 상황을 심각하게 느끼고 있으며, 전수 조사를 통해 추가로 확인되는 부분에 대해서는 엄중히 대처하겠습니다. 선수단 전체에도 경고했습니다"고 강조했다.
끝으로 "물의를 일으켜 다시 한번 사과드립니다"라며 재차 고래를 숙였다.
한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com
